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Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека - РИА Новости, 22.08.2023
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13:01 22.08.2023 (обновлено: 13:46 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/telo-1891487505.html
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека - РИА Новости, 22.08.2023
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека
Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:01
2023-08-22T13:46
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости.Тело находится в районе Большого Устьинского моста, рядом с местом его обнаружения работают медики и сотрудники полиции.Там же вскоре достали еще одно тело, оба они лежат рядом, рядом с ними - белый мешок.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли четыре человека, судьба остальных оставалась неизвестной.
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гибель участников экскурсии по московскому подземелью, происшествия, москва
Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Происшествия, Москва
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека

Из Москвы-реки вытащили тело возможного участника экскурсии по коллекторам

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье"
Оперативные службы в районе парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости.
Тело находится в районе Большого Устьинского моста, рядом с местом его обнаружения работают медики и сотрудники полиции.
Там же вскоре достали еще одно тело, оба они лежат рядом, рядом с ними - белый мешок.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли четыре человека, судьба остальных оставалась неизвестной.
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Гибель участников экскурсии по московскому подземельюПроисшествияМосква
 
 
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