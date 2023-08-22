https://ria.ru/20230822/telo-1891487505.html

Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека

Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека - РИА Новости, 22.08.2023

Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека

Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:01

2023-08-22T13:01

2023-08-22T13:46

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891371981_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_25e435bee35fa87e494dab9e69464dd4.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости.Тело находится в районе Большого Устьинского моста, рядом с местом его обнаружения работают медики и сотрудники полиции.Там же вскоре достали еще одно тело, оба они лежат рядом, рядом с ними - белый мешок.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли четыре человека, судьба остальных оставалась неизвестной.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891409673.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гибель участников экскурсии по московскому подземелью, происшествия, москва