https://ria.ru/20230822/telo-1891487505.html
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека - РИА Новости, 22.08.2023
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека
Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:01
2023-08-22T13:01
2023-08-22T13:46
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости.Тело находится в районе Большого Устьинского моста, рядом с местом его обнаружения работают медики и сотрудники полиции.Там же вскоре достали еще одно тело, оба они лежат рядом, рядом с ними - белый мешок.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли четыре человека, судьба остальных оставалась неизвестной.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891409673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель участников экскурсии по московскому подземелью, происшествия, москва
Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Происшествия, Москва
Из Москвы-реки вытащили тело еще одного человека
Из Москвы-реки вытащили тело возможного участника экскурсии по коллекторам
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Из Москвы-реки вытащили тело человека, вероятно, он участвовал в экскурсии по подземным коллекторам, передает корреспондент РИА Новости.
Тело находится в районе Большого Устьинского моста, рядом с местом его обнаружения работают медики и сотрудники полиции.
Там же вскоре достали еще одно тело, оба они лежат рядом, рядом с ними - белый мешок.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве
, которую прервал мощный ливень. По последним данным СК РФ
, в результате ЧП погибли четыре человека, судьба остальных оставалась неизвестной.
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