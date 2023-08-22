https://ria.ru/20230822/tekhnoprom-1891532426.html

Чернышенко рассказал о трех технологических мегапроектах

Чернышенко рассказал о трех технологических мегапроектах - РИА Новости, 22.08.2023

Чернышенко рассказал о трех технологических мегапроектах

По трем из десяти технологических мегапроектов, перечень которых в конце мая утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, уже составлены планы мероприятий и РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:32

2023-08-22T15:32

2023-08-22T15:32

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

василий осьмаков

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. По трем из десяти технологических мегапроектов, перечень которых в конце мая утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, уже составлены планы мероприятий и паспорта проектов, это направления станкостроения, беспилотных авиасистем, электронная и радиоэлектронная продукция, заявил во вторник на форуме "Технопром-2023" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В конце мая Мишустин утвердил перечень проектов, направленных на разработку в 2023-2024 годах приоритетной высокотехнологичной продукции, с объемом инвестиций не менее 10 миллиардов рублей каждый. "В первую очередь вошли десять приоритетных направлений, по трем уже ведется работа с представителями отраслей и экспертами, сформирован план мероприятий, паспорта проектов. Это, прежде всего, станкоинструментальная продукция, беспилотные авиационные системы, электронная и радиоэлектронная продукция", - сказал он. Вице-премьер отметил, что у мегапроектов будет важнейшая задача - обеспечить разработку и производство в России приоритетной высокотехнологичной продукции. "Председатель правительства утвердил перечень, очереди этих мегапроектов и определил ключевые критерии их отбора. Инвестиции совокупные не менее 10 миллиардов (на каждый проект - ред.) - бюджет и внебюджет. Фокусировка на производстве конкретной продукции, обеспечение на нее долгосрочного спроса, снижение зависимости от импорта…", - сказал он. В свою очередь, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков сообщил, что мегапроекты будут представлять собой некую платформу, которая позволит консолидировать существующие инструменты поддержки и те, которые будут запущены вновь. "Методология по разработке мегапроектов сейчас находится на выходе в правительстве РФ. Мы надеемся, что в ближайшие неделю-две они (документы- ред.) выйдут", - сказал он, отметив, что речь идет о десяти комплексных программах, но при этом продолжается дискуссия о том, что избыточно, а что должно остаться. "Но думаю, что осенью мы эту дискуссию пройдем до конца. Два такого рода мегапроекта - это станкостроение и беспилотники - находятся в самой главной фазе. После того, как проведена работа с экспертами и сложные дискуссии, теперь осталось на них найти деньги, чем мы и занимаемся. Мы подготовили решения, что касается станков и беспилотников. Финансирование мы начнем уже в этом году", - заверил он. "Без адекватного финансирования научно-технических проектов на стыке промышленности и науки никакого технологического суверенитета у нас не будет", - заключил Осьмаков.

https://ria.ru/20230822/gostekh-1891502510.html

https://ria.ru/20220511/skif-1787897101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, василий осьмаков, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)