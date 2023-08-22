https://ria.ru/20230822/tekhnika-1891481766.html

Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей

Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.08.2023

Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей

Аграрии Липецкой области обновили парк сельскохозяйственной техники в 2023 году на 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:33

2023-08-22T12:33

2023-08-22T12:33

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Липецкой области обновили парк сельскохозяйственной техники в 2023 году на 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, на эти средства было закуплено более 370 машин. Больше половины техники приобретено по программе агролизинга, остальная часть – на средства субсидируемых кредитов. По мнению Артамонова, подобные инвестиции в сельскохозяйственную технику позволяют повысить эффективность работы и увеличить производительность в сельском хозяйстве региона. "Модернизация автопарка сельхозмашин — важная составляющая развития агропромышленного комплекса. Это направление должно быть в приоритете у аграриев, а предприятия, работающие добросовестно и качественно, всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны государства", — отметил Артамонов. Он также добавил, что обновление сельхозтехники продолжится до конца года.

https://ria.ru/20230822/vozmeschenie-1891481452.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов