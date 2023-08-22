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Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.08.2023
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Липецкая область
 
12:33 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/tekhnika-1891481766.html
Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей
Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.08.2023
Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей
Аграрии Липецкой области обновили парк сельскохозяйственной техники в 2023 году на 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:33
2023-08-22T12:33
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Липецкой области обновили парк сельскохозяйственной техники в 2023 году на 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, на эти средства было закуплено более 370 машин. Больше половины техники приобретено по программе агролизинга, остальная часть – на средства субсидируемых кредитов. По мнению Артамонова, подобные инвестиции в сельскохозяйственную технику позволяют повысить эффективность работы и увеличить производительность в сельском хозяйстве региона. "Модернизация автопарка сельхозмашин — важная составляющая развития агропромышленного комплекса. Это направление должно быть в приоритете у аграриев, а предприятия, работающие добросовестно и качественно, всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны государства", — отметил Артамонов. Он также добавил, что обновление сельхозтехники продолжится до конца года.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие аграрии закупили технику на 2,4 миллиарда рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Липецкой области обновили парк сельскохозяйственной техники в 2023 году на 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, на эти средства было закуплено более 370 машин. Больше половины техники приобретено по программе агролизинга, остальная часть – на средства субсидируемых кредитов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования
12:31
По мнению Артамонова, подобные инвестиции в сельскохозяйственную технику позволяют повысить эффективность работы и увеличить производительность в сельском хозяйстве региона.
"Модернизация автопарка сельхозмашин — важная составляющая развития агропромышленного комплекса. Это направление должно быть в приоритете у аграриев, а предприятия, работающие добросовестно и качественно, всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны государства", — отметил Артамонов.
Он также добавил, что обновление сельхозтехники продолжится до конца года.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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