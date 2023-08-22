https://ria.ru/20230822/tayfun-1891419302.html

Число устраняющих последствия тайфуна в Приморье военных увеличили до 340

Число устраняющих последствия тайфуна в Приморье военных увеличили до 340 - РИА Новости, 22.08.2023

Число устраняющих последствия тайфуна в Приморье военных увеличили до 340

Общую численность отрядов военнослужащих, участвующих в ликвидации последствий тайфуна "Ханун" в Приморском крае, увеличили с 300 человек до 340, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:32

2023-08-22T04:32

2023-08-22T04:32

приморский край

уссурийский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Общую численность отрядов военнослужащих, участвующих в ликвидации последствий тайфуна "Ханун" в Приморском крае, увеличили с 300 человек до 340, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Ранее в пресс-службе ВВО заявили, что по заявке правительства Приморья решено направить около 300 военнослужащих для оказания помощи властям Уссурийского городского округа и территориальным органам МЧС в устранении последствий тайфуна "Ханун". "Для разбора завалов и других работ по устранению последствий тайфуна в Приморском крае состав сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций был увеличен до 340 военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что дополнительно предоставлено около десяти единиц военной техники, среди которых есть автоцистерны на базе грузовиков для подвоза питьевой воды. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. В крае введен региональный режим ЧС. По информации министерства ГО и ЧС края, ко вторнику подтопленным в четырех муниципалитетах оставались 99 придомовых участков и 41 многоквартирный и частный дом.

https://ria.ru/20230816/khanun-1890456214.html

https://ria.ru/20230814/tayfun-1889871228.html

приморский край

уссурийский городской округ

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приморский край, уссурийский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия