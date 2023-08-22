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Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники - РИА Новости, 22.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:46 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/tatarstan-1891584554.html
Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники
Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники - РИА Новости, 22.08.2023
Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники
Диспансеризацию работников крупных и средних промышленных предприятий в Татарстане будут проводить только государственные медучреждения, сообщил министр... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:46
2023-08-22T18:46
республика татарстан
казань
россия
диспансеризация
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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Диспансеризацию работников крупных и средних промышленных предприятий в Татарстане будут проводить только государственные медучреждения, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. "Было принято решение Рустамом Нургалиевичем (Минниханов, глава Татарстана) о том, что этап диспансеризации, особенно на крупных предприятиях и предприятиях среднего звена, должны осуществлять государственные медицинские организации", - сказал Миннуллин на брифинге в правительстве республики. Министр отметил, что в начале года на коллегии минпромторга Татарстана был поднят вопрос так называемой промышленной диспансеризации - не на всех предприятиях она организована должным образом, в результате не всегда удается выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. "Порядка 10,5 тысячи предприятий на территории Татарстана, более 1,7 миллиона трудоспособного населения трудится на данных предприятиях. Две трети предприятий имеют договора с частными медицинскими организациями. Есть определенный диссонанс в работе, по крайней мере мы не получаем сведения о проводимой диспансеризации и профилактических осмотрах от этих частных медицинских организаций. И соответственно мы не имеем определенной информации о текущем состоянии здоровья наших работающих граждан", - пояснил глава минздрава. Миннуллин отметил, что работники крупных предприятий теперь будут проходить диспансеризацию в крупных медицинских центрах, таких, как, например, 7-я городская клиническая больница Казани или Республиканская клиническая больница. Причем, оба этапа диспансеризации - и скрининговый, и при необходимости этап углубленной диагностики. По информации министра, в настоящее время охват диспансеризацией населения Татарстана составляет 102% от текущего плана. Республика, по его словам, является одним из лидеров в РФ по охвату диспансеризацией и профилактическими осмотрами.
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казань, россия, диспансеризация
Республика Татарстан, Казань, Россия, диспансеризация

Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники

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Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Диспансеризацию работников крупных и средних промышленных предприятий в Татарстане будут проводить только государственные медучреждения, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
"Было принято решение Рустамом Нургалиевичем (Минниханов, глава Татарстана) о том, что этап диспансеризации, особенно на крупных предприятиях и предприятиях среднего звена, должны осуществлять государственные медицинские организации", - сказал Миннуллин на брифинге в правительстве республики.
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Министр отметил, что в начале года на коллегии минпромторга Татарстана был поднят вопрос так называемой промышленной диспансеризации - не на всех предприятиях она организована должным образом, в результате не всегда удается выявить серьезные заболевания на ранних стадиях.
"Порядка 10,5 тысячи предприятий на территории Татарстана, более 1,7 миллиона трудоспособного населения трудится на данных предприятиях. Две трети предприятий имеют договора с частными медицинскими организациями. Есть определенный диссонанс в работе, по крайней мере мы не получаем сведения о проводимой диспансеризации и профилактических осмотрах от этих частных медицинских организаций. И соответственно мы не имеем определенной информации о текущем состоянии здоровья наших работающих граждан", - пояснил глава минздрава.
Миннуллин отметил, что работники крупных предприятий теперь будут проходить диспансеризацию в крупных медицинских центрах, таких, как, например, 7-я городская клиническая больница Казани или Республиканская клиническая больница. Причем, оба этапа диспансеризации - и скрининговый, и при необходимости этап углубленной диагностики.
По информации министра, в настоящее время охват диспансеризацией населения Татарстана составляет 102% от текущего плана. Республика, по его словам, является одним из лидеров в РФ по охвату диспансеризацией и профилактическими осмотрами.
 
Республика ТатарстанКазаньРоссиядиспансеризация
 
 
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