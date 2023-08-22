https://ria.ru/20230822/tatarstan-1891584554.html

Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники

Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники - РИА Новости, 22.08.2023

Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники

Диспансеризацию работников крупных и средних промышленных предприятий в Татарстане будут проводить только государственные медучреждения, сообщил министр... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:46

2023-08-22T18:46

2023-08-22T18:46

республика татарстан

казань

россия

диспансеризация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_034a8ae4c5aa2f50348a0f387d7b7c51.jpg

КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Диспансеризацию работников крупных и средних промышленных предприятий в Татарстане будут проводить только государственные медучреждения, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. "Было принято решение Рустамом Нургалиевичем (Минниханов, глава Татарстана) о том, что этап диспансеризации, особенно на крупных предприятиях и предприятиях среднего звена, должны осуществлять государственные медицинские организации", - сказал Миннуллин на брифинге в правительстве республики. Министр отметил, что в начале года на коллегии минпромторга Татарстана был поднят вопрос так называемой промышленной диспансеризации - не на всех предприятиях она организована должным образом, в результате не всегда удается выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. "Порядка 10,5 тысячи предприятий на территории Татарстана, более 1,7 миллиона трудоспособного населения трудится на данных предприятиях. Две трети предприятий имеют договора с частными медицинскими организациями. Есть определенный диссонанс в работе, по крайней мере мы не получаем сведения о проводимой диспансеризации и профилактических осмотрах от этих частных медицинских организаций. И соответственно мы не имеем определенной информации о текущем состоянии здоровья наших работающих граждан", - пояснил глава минздрава. Миннуллин отметил, что работники крупных предприятий теперь будут проходить диспансеризацию в крупных медицинских центрах, таких, как, например, 7-я городская клиническая больница Казани или Республиканская клиническая больница. Причем, оба этапа диспансеризации - и скрининговый, и при необходимости этап углубленной диагностики. По информации министра, в настоящее время охват диспансеризацией населения Татарстана составляет 102% от текущего плана. Республика, по его словам, является одним из лидеров в РФ по охвату диспансеризацией и профилактическими осмотрами.

https://ria.ru/20230821/kazan-1891269921.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, россия, диспансеризация