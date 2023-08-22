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Тайвань планирует получить от США первые танки Abrams в следующем году - РИА Новости, 22.08.2023
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23:08 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/tanki-1891623712.html
Тайвань планирует получить от США первые танки Abrams в следующем году
Тайвань планирует получить от США первые танки Abrams в следующем году - РИА Новости, 22.08.2023
Тайвань планирует получить от США первые танки Abrams в следующем году
Тайвань планирует в 2024 году получить от США первую партию танков Abrams в количестве 38 машин, сообщает тайваньское издание Taiwan News со ссылкой на главу... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:08
2023-08-22T23:08
в мире
технологии
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
цай инвэнь
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тайвань планирует в 2024 году получить от США первую партию танков Abrams в количестве 38 машин, сообщает тайваньское издание Taiwan News со ссылкой на главу администрации Тайваня Цай Инвэнь. "Тайвань должен получить первую партию M1A2T Abrams в следующем году, заявила президент Цай Инвэнь на брифинге по бюджету", - пишет издание. Издание приводит данные минобороны Тайваня, согласно которым "в 2024 году прибудет 38 танков, в 2025 году - 42 танка, а в 2026 году - 28 танков". Отмечается, что США еще в 2019 году одобрили продажу Тайваню 108 танков Abrams за 2,2 миллиарда долларов, эта покупка является частью усилий администрации острова по укреплению обороноспособности северного побережья. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, технологии, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, цай инвэнь
В мире, Технологии, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь
Тайвань планирует получить от США первые танки Abrams в следующем году

Taiwan News: Тайвань намерен получить первые 38 танков Abrams от США в 2024 году

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тайвань планирует в 2024 году получить от США первую партию танков Abrams в количестве 38 машин, сообщает тайваньское издание Taiwan News со ссылкой на главу администрации Тайваня Цай Инвэнь.
«
"Тайвань должен получить первую партию M1A2T Abrams в следующем году, заявила президент Цай Инвэнь на брифинге по бюджету", - пишет издание.
Издание приводит данные минобороны Тайваня, согласно которым "в 2024 году прибудет 38 танков, в 2025 году - 42 танка, а в 2026 году - 28 танков".
Отмечается, что США еще в 2019 году одобрили продажу Тайваню 108 танков Abrams за 2,2 миллиарда долларов, эта покупка является частью усилий администрации острова по укреплению обороноспособности северного побережья.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТехнологииТайваньСШАКитайНэнси ПелосиЦай Инвэнь
 
 
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