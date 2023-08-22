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Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд - РИА Новости, 22.08.2023
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд
Туроператоры отмечают снижение стоимости путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:54
2023-08-22T15:54
2023-08-22T15:54
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туризм
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
цены
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куда можно лететь
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Туроператоры отмечают снижение стоимости путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября, сообщает АТОР.Цены в среднем на треть ниже характерных для летнего сезона, отмечают участники рынка. В последние дни лета отдохнуть в Таиланде 11 дней в отеле "три звезды" можно за 109 тысяч рублей на двоих. Путевка с размещением в четырехзвездочной гостинице будет стоить как минимум на 33 тысячи рублей дороже.Снижение цен эксперты называют кратковременным явлением – это горящие туры на ближайшие даты. Начиная с ноября, стоимость путевок будет расти, ведь Таиланд – самое востребованное направление для зимнего пляжного отдыха.В конце сентября минимальная стоимость "пакетов" составит от 160 тысяч рублей на двоих, в конце ноября – не менее 200 тысяч.По прогнозам участников рынка, зимний отдых в Таиланде будет дороже прошлогоднего на 25 процентов.
https://ria.ru/20230822/aviabilety-1891353793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), цены, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Цены, Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд
Туроператоры: цены на путевки в Таиланд снизились на треть
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
Туроператоры отмечают снижение стоимости путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября, сообщает
АТОР.
Цены в среднем на треть ниже характерных для летнего сезона, отмечают участники рынка. В последние дни лета отдохнуть в Таиланде 11 дней в отеле "три звезды" можно за 109 тысяч рублей на двоих. Путевка с размещением в четырехзвездочной гостинице будет стоить как минимум на 33 тысячи рублей дороже.
Снижение цен эксперты называют кратковременным явлением – это горящие туры на ближайшие даты. Начиная с ноября, стоимость путевок будет расти, ведь Таиланд – самое востребованное направление для зимнего пляжного отдыха.
В конце сентября минимальная стоимость "пакетов" составит от 160 тысяч рублей на двоих, в конце ноября – не менее 200 тысяч.
По прогнозам участников рынка, зимний отдых в Таиланде будет дороже прошлогоднего на 25 процентов.
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