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Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд

Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд - РИА Новости, 22.08.2023

Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Таиланд

Туроператоры отмечают снижение стоимости путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:54

2023-08-22T15:54

2023-08-22T15:54

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цены

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куда можно лететь

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Туроператоры отмечают снижение стоимости путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября, сообщает АТОР.Цены в среднем на треть ниже характерных для летнего сезона, отмечают участники рынка. В последние дни лета отдохнуть в Таиланде 11 дней в отеле "три звезды" можно за 109 тысяч рублей на двоих. Путевка с размещением в четырехзвездочной гостинице будет стоить как минимум на 33 тысячи рублей дороже.Снижение цен эксперты называют кратковременным явлением – это горящие туры на ближайшие даты. Начиная с ноября, стоимость путевок будет расти, ведь Таиланд – самое востребованное направление для зимнего пляжного отдыха.В конце сентября минимальная стоимость "пакетов" составит от 160 тысяч рублей на двоих, в конце ноября – не менее 200 тысяч.По прогнозам участников рынка, зимний отдых в Таиланде будет дороже прошлогоднего на 25 процентов.

https://ria.ru/20230822/aviabilety-1891353793.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), цены, отдых на море, куда можно лететь