https://ria.ru/20230822/su-30sm-1891422862.html

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:19

2023-08-22T06:19

2023-08-22T10:49

россия

вооруженные силы украины

су-30см

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html

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россия, вооруженные силы украины, су-30см