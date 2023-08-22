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Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:19
2023-08-22T06:19
2023-08-22T10:49
россия
вооруженные силы украины
су-30см
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html
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россия, вооруженные силы украины, су-30см
Россия, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ, Специальная военная операция на Украине
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ близ газодобывающих установок в Черном море