Рейтинг@Mail.ru
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 22.08.2023 (обновлено: 10:49 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/su-30sm-1891422862.html
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:19
2023-08-22T10:49
россия
вооруженные силы украины
су-30см
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375640_199:172:1826:1087_1920x0_80_0_0_1287755da099714a6aed0309a03e0f30.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины&quot;, — говорится в сообщении.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375640_340:198:1832:1317_1920x0_80_0_0_c82cdbcc5f6eace4b86bc4fd3e9ecd92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, су-30см
Россия, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ, Специальная военная операция на Украине
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ близ газодобывающих установок в Черном море

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА
05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-30СМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала