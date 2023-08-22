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На Ставрополье обновят общественные территории в 33 муниципалитетах - РИА Новости, 22.08.2023
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Ставропольский край
 
16:57 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/stavropole-1891550275.html
На Ставрополье обновят общественные территории в 33 муниципалитетах
На Ставрополье обновят общественные территории в 33 муниципалитетах - РИА Новости, 22.08.2023
На Ставрополье обновят общественные территории в 33 муниципалитетах
На Ставрополье в 2024 году планируется благоустроить общественные территории в 33 муниципалитетах, на эти цели из федерального и краевого бюджетов планируется... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:57
2023-08-22T16:57
ставропольский край
ессентуки
лермонтов
владимир владимиров
благоустройство
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СТАВРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. На Ставрополье в 2024 году планируется благоустроить общественные территории в 33 муниципалитетах, на эти цели из федерального и краевого бюджетов планируется направить 914 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Кроме того, города Ессентуки и Лермонтов стали победителями всероссийского конкурса, выиграв федеральные гранты на свои проекты. Это принесло краю дополнительно 105 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление сквера по улице Буачидзе в Ессентуках и более 92 миллионов рублей на сквер Молодежный в Лермонтове. Ход реализации в регионе нацпроекта по формированию комфортной городской среды был обсужден на совещании в краевом правительстве, которое провел губернатор Владимир Владимиров. Он поручил главам администраций до 1 сентября предоставить дизайн-проекты предстоящих в следующем году преобразований общественных пространств и сметную документацию на каждый объект. До середины декабря должны быть заключены контракты на выполнение всех работ. Как сообщил на совещании министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, в текущем году участниками нацпроекта по формированию комфортной городской среды по итогам голосования жителей региона стали 14 территорий края. На реализацию в них крупных проектов благоустройства общественных пространств было выделено 994 миллионов рублей, в том числе 167 миллионов рублей на проекты, которые стали победителями всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений. Глава региона поручил завершить работы на объектах, запланированных к сдаче в этом году, ко Дню Ставропольского края. "Каждому ответственному стоит постараться для того, чтобы в праздник люди могли прийти в обустроенные скверы и парки, увидеть обновленными свои города и села", – резюмировал Владимиров.
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ессентуки, лермонтов, владимир владимиров, благоустройство
Ставропольский край, Ессентуки, Лермонтов, Владимир Владимиров, Благоустройство

На Ставрополье обновят общественные территории в 33 муниципалитетах

© iStock.com / saiko3pВид на Ессентуки
Вид на Ессентуки - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / saiko3p
Вид на Ессентуки
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СТАВРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. На Ставрополье в 2024 году планируется благоустроить общественные территории в 33 муниципалитетах, на эти цели из федерального и краевого бюджетов планируется направить 914 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Кроме того, города Ессентуки и Лермонтов стали победителями всероссийского конкурса, выиграв федеральные гранты на свои проекты. Это принесло краю дополнительно 105 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление сквера по улице Буачидзе в Ессентуках и более 92 миллионов рублей на сквер Молодежный в Лермонтове.
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Ход реализации в регионе нацпроекта по формированию комфортной городской среды был обсужден на совещании в краевом правительстве, которое провел губернатор Владимир Владимиров. Он поручил главам администраций до 1 сентября предоставить дизайн-проекты предстоящих в следующем году преобразований общественных пространств и сметную документацию на каждый объект. До середины декабря должны быть заключены контракты на выполнение всех работ.
Как сообщил на совещании министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, в текущем году участниками нацпроекта по формированию комфортной городской среды по итогам голосования жителей региона стали 14 территорий края. На реализацию в них крупных проектов благоустройства общественных пространств было выделено 994 миллионов рублей, в том числе 167 миллионов рублей на проекты, которые стали победителями всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений.
Глава региона поручил завершить работы на объектах, запланированных к сдаче в этом году, ко Дню Ставропольского края. "Каждому ответственному стоит постараться для того, чтобы в праздник люди могли прийти в обустроенные скверы и парки, увидеть обновленными свои города и села", – резюмировал Владимиров.
 
Ставропольский крайЕссентукиЛермонтовВладимир ВладимировБлагоустройство
 
 
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