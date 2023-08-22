https://ria.ru/20230822/ssha-1891423926.html

Патрушев обвинил США в приближении военной инфраструктуры к границам России

Патрушев обвинил США в приближении военной инфраструктуры к границам России - РИА Новости, 22.08.2023

Патрушев обвинил США в приближении военной инфраструктуры к границам России

США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:48

2023-08-22T06:48

2023-08-22T06:48

николай патрушев

россия

сша

китай

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки" США-Япония-Австралия-Филиппины", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.

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россия

сша

китай

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николай патрушев, россия, сша, китай