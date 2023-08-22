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NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 22.08.2023 (обновлено: 23:35 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891621985.html
NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления
NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления - РИА Новости, 22.08.2023
NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления
Западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, пишет газета New York Times. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:57
2023-08-22T23:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
валерий залужный
марк милли
нато
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, пишет газета New York Times. &quot;Американские планировщики советовали Украине сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю, главному приоритету Киева, и прорыве через российские минные поля и другие оборонительные линии, даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники&quot;, — сказано в публикации.По данным СМИ, американцы "озадачены" решением украинского командования держать примерно половину войск и огневой мощи в районе Артемовска и других городов востока в ущерб группировке, рвущейся к Черному и Азовскому морям. Почти три месяца Киев игнорировал рекомендации Запада, но в последнее время отношение начало меняться."На видеоконференции 10 августа генерал Марк Милли, председатель объединенного комитета начальников штабов (США), его британский коллега адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи, командующий силами США в Европе, убеждали самого высокопоставленного украинского военного командующего, генерала Валерия Залужного, сосредоточиться на одном главном фронте. И, по словам двух официальных лиц, которых поставили в курсе звонка, генерал Залужный согласился", — отмечается в статье.По словам американских представителей, сейчас есть признаки того, что украинское командование начало перебрасывать часть своих самых опытных частей с востока на юг, пишет издание. В США считают, что у ВСУ есть еще месяц-полтора до начала сезона дождей, который затормозит наступательные действия и не даст возможность в достаточной степени развить успех, если его удастся достичь. "Еще важнее, чем погода... то, что основные ударные силы Украины могут выдохнуться к середине или концу сентября. Примерно месяц назад Украина провела ротацию — войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, которые не смогли прорвать российскую оборону", - говорится в статье.В США, по данным New York Times, некоторые считают, что украинское контрнаступление способно к зиме преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск. Часть собеседников газеты сомневаются в достижимости даже такой цели, половинчатой в сравнении с первоначальными амбициями. Издание пишет, что зацикленность украинцев на Артемовске озадачивает американских военных и разведчиков, которые считают, что там достаточно держать небольшие силы, чтобы купировать попытки российского наступления. "Украинский президент Владимир Зеленский не хочет производить впечатление, что он отказался от попыток вернуть потерянную территорию. Но представители США говорят, что "политика должна, по крайней мере, временно, пропустить вперед разумную военную стратегию", — сказано в статье.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891503788.html
https://ria.ru/20230822/vsu-1891616850.html
https://ria.ru/20230822/makgregor-1891425384.html
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украина, россия, сша, владимир путин, валерий залужный, марк милли, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Валерий Залужный, Марк Милли, НАТО
NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления

NYT: США, возможно, убедили Киев сосредоточиться на направлении главного удара

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, пишет газета New York Times.
«

"Американские планировщики советовали Украине сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю, главному приоритету Киева, и прорыве через российские минные поля и другие оборонительные линии, даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники", — сказано в публикации.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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По данным СМИ, американцы "озадачены" решением украинского командования держать примерно половину войск и огневой мощи в районе Артемовска и других городов востока в ущерб группировке, рвущейся к Черному и Азовскому морям. Почти три месяца Киев игнорировал рекомендации Запада, но в последнее время отношение начало меняться.
"На видеоконференции 10 августа генерал Марк Милли, председатель объединенного комитета начальников штабов (США), его британский коллега адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи, командующий силами США в Европе, убеждали самого высокопоставленного украинского военного командующего, генерала Валерия Залужного, сосредоточиться на одном главном фронте. И, по словам двух официальных лиц, которых поставили в курсе звонка, генерал Залужный согласился", — отмечается в статье.
По словам американских представителей, сейчас есть признаки того, что украинское командование начало перебрасывать часть своих самых опытных частей с востока на юг, пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Гибнут последние резервы". Зеленский получил шокирующие новости с фронта
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В США считают, что у ВСУ есть еще месяц-полтора до начала сезона дождей, который затормозит наступательные действия и не даст возможность в достаточной степени развить успех, если его удастся достичь.
"Еще важнее, чем погода... то, что основные ударные силы Украины могут выдохнуться к середине или концу сентября. Примерно месяц назад Украина провела ротацию — войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, которые не смогли прорвать российскую оборону", - говорится в статье.
В США, по данным New York Times, некоторые считают, что украинское контрнаступление способно к зиме преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск. Часть собеседников газеты сомневаются в достижимости даже такой цели, половинчатой в сравнении с первоначальными амбициями.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Американский полковник назвал украинскую армию "тающей"
Вчера, 07:14
Издание пишет, что зацикленность украинцев на Артемовске озадачивает американских военных и разведчиков, которые считают, что там достаточно держать небольшие силы, чтобы купировать попытки российского наступления.
"Украинский президент Владимир Зеленский не хочет производить впечатление, что он отказался от попыток вернуть потерянную территорию. Но представители США говорят, что "политика должна, по крайней мере, временно, пропустить вперед разумную военную стратегию", — сказано в статье.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.
Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВалерий ЗалужныйМарк МиллиНАТО
 
 
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