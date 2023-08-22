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Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин - РИА Новости, 22.08.2023
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Надежные люди
 
20:24 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891605455.html
Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин
Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин - РИА Новости, 22.08.2023
Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин
Ключи от девяти УАЗов получили командиры именных воинских подразделений Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:24
2023-08-22T20:24
надежные люди
тюменская область
александр моор
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Ключи от девяти УАЗов получили командиры именных воинских подразделений Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. Это вторая отправка такой крупной партии новых автомобилей в зону спецоперации, первая состоялась в июле - все девять машин поставлены на воинский автомобильный учет и находятся в работе. "Передал командирам наших именных воинских подразделений девять новых автомобилей: восемь машин УАЗ "буханка" и одну УАЗ "фермер". Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО", – сообщил Моор. Как и первая партия автомобилей, УАЗы укомплектованы бронежилетами, касками для водителя и пассажиров. В каждой машине тепловизионный монокуляр, противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Есть медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях. В машинах, которые поступят в саперные полки, – штурмовые бронежилеты с повышенной противоосколочной защищенностью. Для артиллерийских подразделений в автомобили положили цифровой радиоретранслятор, цифровые радиостанции и планшеты. "Мы продолжим и дальше поддерживать земляков, которые с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей страны", – заверил Моор. Заместитель командира сформированного в Тюменской области инженерно-саперного полка отметил, что автотранспорт повышенной проходимости очень нужен, поскольку техника быстро изнашивается, поэтому помощь региона, в том числе запчастями, является для военных большим подспорьем.
https://ria.ru/20230818/partiya-1890845993.html
https://ria.ru/20230818/pomosch-1890741102.html
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тюменская область, александр моор, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Тюменская область, Александр Моор, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин

Моор: Тюменская область передала участникам спецоперации девять УАЗов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской областиТюменская область передала участникам спецоперации 9 машин
Тюменская область передала участникам спецоперации 9 машин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области
Тюменская область передала участникам спецоперации 9 машин
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ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Ключи от девяти УАЗов получили командиры именных воинских подразделений Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
Это вторая отправка такой крупной партии новых автомобилей в зону спецоперации, первая состоялась в июле - все девять машин поставлены на воинский автомобильный учет и находятся в работе.
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"Передал командирам наших именных воинских подразделений девять новых автомобилей: восемь машин УАЗ "буханка" и одну УАЗ "фермер". Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО", – сообщил Моор.
Как и первая партия автомобилей, УАЗы укомплектованы бронежилетами, касками для водителя и пассажиров. В каждой машине тепловизионный монокуляр, противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Есть медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях.
В машинах, которые поступят в саперные полки, – штурмовые бронежилеты с повышенной противоосколочной защищенностью. Для артиллерийских подразделений в автомобили положили цифровой радиоретранслятор, цифровые радиостанции и планшеты.
"Мы продолжим и дальше поддерживать земляков, которые с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей страны", – заверил Моор.
Заместитель командира сформированного в Тюменской области инженерно-саперного полка отметил, что автотранспорт повышенной проходимости очень нужен, поскольку техника быстро изнашивается, поэтому помощь региона, в том числе запчастями, является для военных большим подспорьем.
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Надежные людиТюменская областьАлександр МоорУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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