https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891605455.html

Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин

Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин - РИА Новости, 22.08.2023

Тюменская область передала участникам спецоперации девять машин

Ключи от девяти УАЗов получили командиры именных воинских подразделений Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:24

2023-08-22T20:24

2023-08-22T20:24

надежные люди

тюменская область

александр моор

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Ключи от девяти УАЗов получили командиры именных воинских подразделений Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. Это вторая отправка такой крупной партии новых автомобилей в зону спецоперации, первая состоялась в июле - все девять машин поставлены на воинский автомобильный учет и находятся в работе. "Передал командирам наших именных воинских подразделений девять новых автомобилей: восемь машин УАЗ "буханка" и одну УАЗ "фермер". Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО", – сообщил Моор. Как и первая партия автомобилей, УАЗы укомплектованы бронежилетами, касками для водителя и пассажиров. В каждой машине тепловизионный монокуляр, противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Есть медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях. В машинах, которые поступят в саперные полки, – штурмовые бронежилеты с повышенной противоосколочной защищенностью. Для артиллерийских подразделений в автомобили положили цифровой радиоретранслятор, цифровые радиостанции и планшеты. "Мы продолжим и дальше поддерживать земляков, которые с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей страны", – заверил Моор. Заместитель командира сформированного в Тюменской области инженерно-саперного полка отметил, что автотранспорт повышенной проходимости очень нужен, поскольку техника быстро изнашивается, поэтому помощь региона, в том числе запчастями, является для военных большим подспорьем.

https://ria.ru/20230818/partiya-1890845993.html

https://ria.ru/20230818/pomosch-1890741102.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор, ульяновский автомобильный завод (уаз)