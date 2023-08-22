https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891604091.html

Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области

Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области - РИА Новости, 22.08.2023

Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области

О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников и диверсантов, ходе спецоперации и поставках Украине американских истребителей F-16 — в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:39

2023-08-22T20:39

2023-08-22T21:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

брянская область

украина

дмитрий волков

александр богомаз

алексей резников

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников и диверсантов, ходе спецоперации и поставках Украине американских истребителей F-16 — в материале РИА Новости. Дроны в Подмосковье и диверсанты в Брянской областиСредства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили два украинских беспилотника над Московской областью. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Тем не менее, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов в подмосковном Красногорске, заявил глава одноименного городского округа Дмитрий Волков.Над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два украинских БПЛА. Пострадавших нет, уточнили в военном ведомстве. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.Ход операцииСамолеты через полгодаМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Он подчеркнул, что за это время необходимо обучить сотни человек для обслуживания этого самолета и инфраструктуры. По его словам, пилоты продемонстрировали, что могут быть готовы через полгода, чего нельзя сказать пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные. Агентство Рейтер со ссылкой на датские вооруженные силы сообщило, что Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

технологии, россия, брянская область, украина, дмитрий волков, александр богомаз, алексей резников, вооруженные силы украины, f-16