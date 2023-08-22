Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области
Спецоперация, 22 августа: дроны в Подмосковье и Брянской области, украинская ДРГ
© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области ВоробьеваСотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников и диверсантов, ходе спецоперации и поставках Украине американских истребителей F-16 — в материале РИА Новости.
Дроны в Подмосковье и диверсанты в Брянской области
Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили два украинских беспилотника над Московской областью. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Тем не менее, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов в подмосковном Красногорске, заявил глава одноименного городского округа Дмитрий Волков.
Над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два украинских БПЛА. Пострадавших нет, уточнили в военном ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.
Ход операции
- Российская авиация уничтожила два украинских военных катера в Черном море: один в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря, второй — вблизи острова Змеиный.
- На Купянском направлении солдаты ВСУ пять раз пытались перейти в наступление. Российские войска отразили все атаки. Противник потерял до 65 человек, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля.
- На Донецком направлении российские военные отразили три атаки ВСУ. Противник потерял до 225 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab.
- На Краснолиманском направлении удалось отбить две атаки ВСУ. Киев потерял более 50 военнослужащих и пять единиц техники.
- На Запорожском направлении российские бойцы отразили четыре атаки украинских солдат. ВСУ при этом потеряли более 125 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, за сутки удалось поразить 11 орудий и четыре миномета, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Cezar французского производства, а также орудие FH-70 производства Великобритании.
- На Южнодонецком направлении украинские военнослужащие потеряли до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70.
Самолеты через полгода
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Он подчеркнул, что за это время необходимо обучить сотни человек для обслуживания этого самолета и инфраструктуры. По его словам, пилоты продемонстрировали, что могут быть готовы через полгода, чего нельзя сказать пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные.
Агентство Рейтер со ссылкой на датские вооруженные силы сообщило, что Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.