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Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 22.08.2023 (обновлено: 21:00 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891604091.html
Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области
Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области - РИА Новости, 22.08.2023
Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области
О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников и диверсантов, ходе спецоперации и поставках Украине американских истребителей F-16 — в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:39
2023-08-22T21:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
брянская область
украина
дмитрий волков
александр богомаз
алексей резников
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников и диверсантов, ходе спецоперации и поставках Украине американских истребителей F-16 — в материале РИА Новости. Дроны в Подмосковье и диверсанты в Брянской областиСредства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили два украинских беспилотника над Московской областью. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Тем не менее, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов в подмосковном Красногорске, заявил глава одноименного городского округа Дмитрий Волков.Над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два украинских БПЛА. Пострадавших нет, уточнили в военном ведомстве. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.Ход операцииСамолеты через полгодаМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Он подчеркнул, что за это время необходимо обучить сотни человек для обслуживания этого самолета и инфраструктуры. По его словам, пилоты продемонстрировали, что могут быть готовы через полгода, чего нельзя сказать пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные. Агентство Рейтер со ссылкой на датские вооруженные силы сообщило, что Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
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Наталья Макарова
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Дом в Красногорске, пострадавший при падении беспилотника
Дом в Красногорске, который пострадал ночью при падении беспилотника. На месте коммунальщики убирают осколки стекол, во дворе повреждены машины.
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Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
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технологии, россия, брянская область, украина, дмитрий волков, александр богомаз, алексей резников, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Брянская область, Украина, Дмитрий Волков, Александр Богомаз, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, F-16
Спецоперация, 22 августа: беспилотники в Подмосковье и Брянской области

Спецоперация, 22 августа: дроны в Подмосковье и Брянской области, украинская ДРГ

© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области ВоробьеваСотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области Воробьева
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников и диверсантов, ходе спецоперации и поставках Украине американских истребителей F-16 — в материале РИА Новости.

Дроны в Подмосковье и диверсанты в Брянской области

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили два украинских беспилотника над Московской областью. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Тем не менее, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов в подмосковном Красногорске, заявил глава одноименного городского округа Дмитрий Волков.
Над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два украинских БПЛА. Пострадавших нет, уточнили в военном ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.

Ход операции

  • Российская авиация уничтожила два украинских военных катера в Черном море: один в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря, второй — вблизи острова Змеиный.
  • На Купянском направлении солдаты ВСУ пять раз пытались перейти в наступление. Российские войска отразили все атаки. Противник потерял до 65 человек, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля.
  • На Донецком направлении российские военные отразили три атаки ВСУ. Противник потерял до 225 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab.
  • На Краснолиманском направлении удалось отбить две атаки ВСУ. Киев потерял более 50 военнослужащих и пять единиц техники.
  • На Запорожском направлении российские бойцы отразили четыре атаки украинских солдат. ВСУ при этом потеряли более 125 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, за сутки удалось поразить 11 орудий и четыре миномета, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Cezar французского производства, а также орудие FH-70 производства Великобритании.
  • На Южнодонецком направлении украинские военнослужащие потеряли до 240 солдат, две бронемашины, американскую артсистему М777 и британское орудие FH-70.

Самолеты через полгода

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Он подчеркнул, что за это время необходимо обучить сотни человек для обслуживания этого самолета и инфраструктуры. По его словам, пилоты продемонстрировали, что могут быть готовы через полгода, чего нельзя сказать пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные.
Агентство Рейтер со ссылкой на датские вооруженные силы сообщило, что Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияБрянская областьУкраинаДмитрий ВолковАлександр БогомазАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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