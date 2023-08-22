https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html

Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.08.2023

Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:25

2023-08-22T14:25

2023-08-22T15:53

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в районе Васильковки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах. "Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

запорожская область

россия

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Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области 2023-08-22T14:25 true PT5M04S

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Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)