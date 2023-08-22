https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.08.2023
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:25
2023-08-22T14:25
2023-08-22T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891535265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62415896a998800a217df244c09fa780.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в районе Васильковки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах. "Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891535265_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc237798c9b882c5018c5889896ddab7.jpg
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
2023-08-22T14:25
true
PT5M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Васильковки