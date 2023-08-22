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Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 22.08.2023 (обновлено: 15:53 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.08.2023
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:25
2023-08-22T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в районе Васильковки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах. "Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
россия
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Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
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в мире, днепропетровская область, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Васильковки

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Орехова Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в районе Васильковки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах.
«
"Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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