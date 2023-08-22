https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507364.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.08.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:14

2023-08-22T14:14

2023-08-22T14:28

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)