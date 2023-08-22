https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507364.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:14
2023-08-22T14:14
2023-08-22T14:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожены до 15 военных ВСУ