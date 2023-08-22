https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891445021.html

Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении

Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023

Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении

Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет"... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:51

2023-08-22T09:51

2023-08-22T09:51

специальная военная операция на украине

киев

нато

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую гаубицу, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как в лесопосадке стоит замаскированная украинская гаубица. Не смотря на все меры предосторожности со стороны военнослужащих Киева, российские бойцы обнаружили гаубицу и поразили ее барражирующим боеприпасом "Ланцет". Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.

https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, нато, безопасность