https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891445021.html
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении
Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет"... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:51
2023-08-22T09:51
2023-08-22T09:51
специальная военная операция на украине
киев
нато
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую гаубицу, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как в лесопосадке стоит замаскированная украинская гаубица. Не смотря на все меры предосторожности со стороны военнослужащих Киева, российские бойцы обнаружили гаубицу и поразили ее барражирующим боеприпасом "Ланцет". Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, НАТО, Безопасность
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении
Спецназ "Осман" ударом "Ланцета" поразил гаубицу ВСУ на Запорожском направлении