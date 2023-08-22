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Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891445021.html
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении
Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет"... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:51
2023-08-22T09:51
специальная военная операция на украине
киев
нато
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую гаубицу, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как в лесопосадке стоит замаскированная украинская гаубица. Не смотря на все меры предосторожности со стороны военнослужащих Киева, российские бойцы обнаружили гаубицу и поразили ее барражирующим боеприпасом "Ланцет". Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html
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Дарья Буймова
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киев, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, НАТО, Безопасность
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении

Спецназ "Осман" ударом "Ланцета" поразил гаубицу ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе Ланцет
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе Ланцет. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" на запорожском направлении поразил прямым попаданием российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую гаубицу, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как в лесопосадке стоит замаскированная украинская гаубица. Не смотря на все меры предосторожности со стороны военнослужащих Киева, российские бойцы обнаружили гаубицу и поразили ее барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Уничтожение танка M-55S Ланцетом на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 17:01
 
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