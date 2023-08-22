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Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global" - РИА Новости, 22.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:36 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/sotrudnichestvo-1891547694.html
Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global"
Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global" - РИА Новости, 22.08.2023
Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global"
Молодежные организации России, Италии, Малайзии и ЮАР заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики в рамках... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:36
2023-08-22T16:36
оренбургская область
россия
юар
италия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Молодежные организации России, Италии, Малайзии и ЮАР заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики в рамках Международного форума "Евразия Global", проходящего в эти дни в Оренбурге, сообщает пресс-службы областного правительства. Соглашение от иностранных организаций подписали Адам Барк из итальянского "Фронта Триестской весны", Абдул Хамид Мод Иззат Афифи, представляющий Малазийский молодежный совет, и Дланжва Асиве – Конгресс студентов Южной Африки (ЮАР). Документ даст возможность реализовывать совместные международные культурные, спортивные и другие проекты для детей и молодежи России и стран зарубежья, говорится в сообщении. "Международное направление работы "Движения первых" звучит как "Умей дружить". Дружить мы учимся с детства - со своими сверстниками, потом вырастаем и начинаем дружить странами. Я уверен, что здесь, на полях форума "Евразия Global", будет заложен фундамент долгосрочной дружбы - будущего международной молодежной и "взрослой" политики", – отметил первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел России Арег Агасарян, слова которого цитирует пресс-служба. Кроме того, у активной, творческой молодежи из Италии, Малайзии и ЮАР появится возможность принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте 2024 года в России, на федеральной территории "Сириус", добавили в пресс-службе.
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россия, юар, италия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", оренбург
Оренбургская область, Россия, ЮАР, Италия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых", Оренбург

Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global"

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Молодежные организации России, Италии, Малайзии и ЮАР заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики в рамках Международного форума "Евразия Global", проходящего в эти дни в Оренбурге, сообщает пресс-службы областного правительства.
Соглашение от иностранных организаций подписали Адам Барк из итальянского "Фронта Триестской весны", Абдул Хамид Мод Иззат Афифи, представляющий Малазийский молодежный совет, и Дланжва Асиве – Конгресс студентов Южной Африки (ЮАР).
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Документ даст возможность реализовывать совместные международные культурные, спортивные и другие проекты для детей и молодежи России и стран зарубежья, говорится в сообщении.
"Международное направление работы "Движения первых" звучит как "Умей дружить". Дружить мы учимся с детства - со своими сверстниками, потом вырастаем и начинаем дружить странами. Я уверен, что здесь, на полях форума "Евразия Global", будет заложен фундамент долгосрочной дружбы - будущего международной молодежной и "взрослой" политики", – отметил первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел России Арег Агасарян, слова которого цитирует пресс-служба.
Кроме того, у активной, творческой молодежи из Италии, Малайзии и ЮАР появится возможность принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте 2024 года в России, на федеральной территории "Сириус", добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьРоссияЮАРИталияОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"Оренбург
 
 
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