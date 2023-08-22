https://ria.ru/20230822/sotrudnichestvo-1891547694.html

Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global"

Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global" - РИА Новости, 22.08.2023

Молодежные организации договорились о сотрудничестве на "Евразия Global"

Молодежные организации России, Италии, Малайзии и ЮАР заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики в рамках... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:36

2023-08-22T16:36

2023-08-22T16:36

оренбургская область

россия

юар

италия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Молодежные организации России, Италии, Малайзии и ЮАР заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики в рамках Международного форума "Евразия Global", проходящего в эти дни в Оренбурге, сообщает пресс-службы областного правительства. Соглашение от иностранных организаций подписали Адам Барк из итальянского "Фронта Триестской весны", Абдул Хамид Мод Иззат Афифи, представляющий Малазийский молодежный совет, и Дланжва Асиве – Конгресс студентов Южной Африки (ЮАР). Документ даст возможность реализовывать совместные международные культурные, спортивные и другие проекты для детей и молодежи России и стран зарубежья, говорится в сообщении. "Международное направление работы "Движения первых" звучит как "Умей дружить". Дружить мы учимся с детства - со своими сверстниками, потом вырастаем и начинаем дружить странами. Я уверен, что здесь, на полях форума "Евразия Global", будет заложен фундамент долгосрочной дружбы - будущего международной молодежной и "взрослой" политики", – отметил первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел России Арег Агасарян, слова которого цитирует пресс-служба. Кроме того, у активной, творческой молодежи из Италии, Малайзии и ЮАР появится возможность принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте 2024 года в России, на федеральной территории "Сириус", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230822/orenburg-1891483652.html

россия

юар

италия

оренбург

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, юар, италия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", оренбург