https://ria.ru/20230822/snaryad-1891598701.html

В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд

В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 22.08.2023

В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд

Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:36

2023-08-22T19:36

2023-08-22T19:57

испания

мелилья

северная африка

в мире

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МАДРИД, 22 авг - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, снаряд длиной около 60 см и шириной 12 см был обнаружен на глубине около 10 метров у скал Агуаду, пляжа который стабильно посещают десятки горожан. Так, гвардейцы немедленно сообщили о случившемся командованию ВМС испанского города в Северной Африке и приступили к оцеплению территории. По словам представителя командования гражданской гвардии в Мелилье, его подразделение было поднято по тревоге гражданским охранником, находящимся на свободном дежурстве и входящим в группу EBYL (Explosives Search and Location Team).

https://ria.ru/20221120/italiya-1832870774.html

испания

мелилья

северная африка

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испания, мелилья , северная африка, в мире