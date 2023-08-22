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В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 22.08.2023
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19:36 22.08.2023 (обновлено: 19:57 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/snaryad-1891598701.html
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 22.08.2023
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:36
2023-08-22T19:57
испания
мелилья
северная африка
в мире
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МАДРИД, 22 авг - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, снаряд длиной около 60 см и шириной 12 см был обнаружен на глубине около 10 метров у скал Агуаду, пляжа который стабильно посещают десятки горожан. Так, гвардейцы немедленно сообщили о случившемся командованию ВМС испанского города в Северной Африке и приступили к оцеплению территории. По словам представителя командования гражданской гвардии в Мелилье, его подразделение было поднято по тревоге гражданским охранником, находящимся на свободном дежурстве и входящим в группу EBYL (Explosives Search and Location Team).
https://ria.ru/20221120/italiya-1832870774.html
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испания, мелилья , северная африка, в мире
Испания, Мелилья , Северная Африка, В мире
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд

Europa Press: в Испании в 200 метрах от пляжа обнаружили неразорвавшийся снаряд

© Фото : Guardia CivilНеразорвавшийся снаряд, обнаруженный в 200 метрах от побережья испанского анклава Мелилья
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в 200 метрах от побережья испанского анклава Мелилья - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Guardia Civil
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в 200 метрах от побережья испанского анклава Мелилья
Читать ria.ru в
МАДРИД, 22 авг - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
По информации издания, снаряд длиной около 60 см и шириной 12 см был обнаружен на глубине около 10 метров у скал Агуаду, пляжа который стабильно посещают десятки горожан. Так, гвардейцы немедленно сообщили о случившемся командованию ВМС испанского города в Северной Африке и приступили к оцеплению территории.
По словам представителя командования гражданской гвардии в Мелилье, его подразделение было поднято по тревоге гражданским охранником, находящимся на свободном дежурстве и входящим в группу EBYL (Explosives Search and Location Team).
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ИспанияМелильяСеверная АфрикаВ мире
 
 
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