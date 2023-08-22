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В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 22.08.2023
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:36
2023-08-22T19:36
2023-08-22T19:57
испания
мелилья
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МАДРИД, 22 авг - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья южного испанского анклава Мелилья, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, снаряд длиной около 60 см и шириной 12 см был обнаружен на глубине около 10 метров у скал Агуаду, пляжа который стабильно посещают десятки горожан. Так, гвардейцы немедленно сообщили о случившемся командованию ВМС испанского города в Северной Африке и приступили к оцеплению территории. По словам представителя командования гражданской гвардии в Мелилье, его подразделение было поднято по тревоге гражданским охранником, находящимся на свободном дежурстве и входящим в группу EBYL (Explosives Search and Location Team).
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испания, мелилья , северная африка, в мире
Испания, Мелилья , Северная Африка, В мире
В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
Europa Press: в Испании в 200 метрах от пляжа обнаружили неразорвавшийся снаряд