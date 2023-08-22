Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта, пишут СМИ
Temps: Киев закрыл иностранным СМИ доступ на фронт из-за провала наступления
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости. Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, возможно, из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления, сообщило швейцарское издание Temps.
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"Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они (журналисты. — Прим. ред.) не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного", — говорится в статье.
Издание уточнило, что директива об ограничении доступа на линию соприкосновения вступила без предварительных предупреждений.
"Это связано с тем, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону", — добавила газета.
При этом издание отметило, что в предыдущий раз подобные меры применялись в сентябре 2022 года, когда украинские силы проводили ряд операций на Харьковском направлении. Temps со ссылкой на неназванного источника сообщает, что украинские чиновники надеются, что и на этот раз военное руководство пытается скрыть от прессы "крупное наступление, о котором нужно молчать".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.