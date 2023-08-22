https://ria.ru/20230822/slovar-1891538732.html

В МГУ рассказали о важном проекте в сфере буддологии

В МГУ рассказали о важном проекте в сфере буддологии - РИА Новости, 22.08.2023

В МГУ рассказали о важном проекте в сфере буддологии

Сопоставление переводов древних буддийских текстов и создание нового словаря буддийских терминов начнут в этом году ученые и религиозные деятели в России,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:02

2023-08-22T16:02

2023-08-22T16:02

религия

россия

улан-удэ

москва

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95519/80/955198086_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_64731d7e4a647371b5a0d84460db4b19.jpg

УЛАН-УДЭ, 22 авг - РИА Новости, Ольга Липич. Сопоставление переводов древних буддийских текстов и создание нового словаря буддийских терминов начнут в этом году ученые и религиозные деятели в России, сообщил РИА Новости глава Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. "Одна из очень важных проблем - это сложность переводов буддийских текстов. Первые тексты были созданы на пали и многократно переводились на разные языки, включая китайский, монгольский, старомонгольский, русский. Естественно, есть большие разночтения в трактовках очень многих терминов. Первое, что нам кажется очень важным, это сопоставить переводы, терминологию - и на этой базе создать новый словарь буддийских терминов", - сказал Маслов в ответ на вопрос РИА Новости об итогах Первого Международного буддийского форума в Улан-Удэ. По его словам, в работе над сопоставлением переводов и составлением словаря должны принимать участие крупнейшие исследователи и религиозные деятели. "Это будет открытая платформа, доступная для всех. И уже в этом году мы начинаем работу над ней", - отметил Маслов. Среди достижений форума он особо выделил решения о "создании крупнейшей в России цифровой платформы по буддизму для обмена мнениями и публикациями, о начале издания научного журнала по буддизму и серии книг". Глава Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям и директор ИСАА намерен максимально расширить издание буддийских трудов, классических работ, переводов и современных исследований. "Только в этом году мы уже издали несколько крупных книг, в частности, уникальный Атлас тибетской медицины", - констатировал Маслов. Он напомнил также, что на Первом буддийском форуме создан консорциум буддийских исследований из трех светских и двух религиозных буддийских университетов России. Каждый следующий форум, по его словам, должен делать новый шаг в развитии буддизма и буддологических исследований, объединять в этих трудах на благо мира духовных деятелей и ученых из разных стран. Кроме того, в России, по его словам, начнут издавать научно-популярный журнал о буддизме. "Конечно, сегодня во многих странах мира, и в России, есть различные электронные журналы по буддизму. Но далеко не все они носят качественный характер", - сказал Маслов, отвечая на вопрос РИА Новости об особенностях будущего журнала.Он заверил, что намерен привлечь к работе "выдающихся ученых", в том числе из научных и буддийских центров, дацанов и буддийских академий Бурятии, Калмыкии, Тувы, специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также из зарубежных стран."Наша задача - обсуждать самые насущные проблемы буддизма. Показать, что буддизм - это не только повседневная вера, но и очень серьезная научно-философская, научно-религиозная система", - пояснил Маслов.Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Бурятии 17–19 августа. По словам главы республики Алексея Цыденова, в общей сложности в нем участвуют более 600 человек, из них 150 человек – это иностранные участники, из 13 стран мира. В числе докладчиков - видные представители духовенства разных буддийских направлений и школ, государственные, общественные деятели и ученые. Организаторами Первого Международного буддийского форума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, при поддержке фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20230822/shaolin-1891537978.html

https://ria.ru/20230820/butan-1891152793.html

https://ria.ru/20230817/forum-1890673885.html

россия

улан-удэ

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, улан-удэ, москва, мгу имени м. в. ломоносова