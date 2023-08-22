https://ria.ru/20230822/sistema-1891416215.html

В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА

В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА - РИА Новости, 22.08.2023

В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА

Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, способную объединить управление и передачу информации с более чем 20 беспилотников, разработали на российском... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:05

2023-08-22T03:05

2023-08-22T06:38

россия

иван анцев

безопасность

технологии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, способную объединить управление и передачу информации с более чем 20 беспилотников, разработали на российском научно-производственном предприятии "Радар ммс", сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Иван Анцев."Мы пошли своим путем, создали уникальный комплекс связи, который обеспечивает многоабонентный широкополосный доступ", - рассказал Анцев. Прежде всего, по его словам, речь идет о наземной инфраструктуре, которая может работать по принципу "точка-точка" или "точка-многоточка", когда на центральный комплекс завязывается некоторое количество абонентов, и они все между собой взаимодействуют, "формируется интеллектуальная самонастраивающаяся шапка связи".Анцев уточнил, что терминалы в такой системе являются одновременно и ретрансляторами, и абонентами, и базами. Комплекс обеспечивает передачу данных на скорости до 100 мегабит в секунду, причем к базовой станции можно подключить порядка 20 абонентов. Абонентами могут быть не только наземные устройства, но и авиационные, в частности, беспилотники."Базовая станция может быть, например, центром управления беспилотными аппаратами и принимать информацию от нескольких беспилотников, выполняющих свои задачи. Комплекс связи может быть использован везде, где есть необходимость передавать информацию из точки А в точку Б на большие расстояния, но нет проводных каналов связи. Или, например, организовать видеоконференцию, обмен файлами. По сути это современная ip-радиосеть", - рассказал исполнительный директор "Радар ммс" о возможных вариантах применения новой системы.Радиус действия, по его словам, зависит от антенны, мощности приёмопередатчика и его размещения. В среднем заказчики могут организовать связь на расстояниях до 100 километров.

https://ria.ru/20230817/material-1890624570.html

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россия, иван анцев, безопасность, технологии