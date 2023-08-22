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ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба - РИА Новости, 22.08.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:12 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html
ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба
ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба - РИА Новости, 22.08.2023
ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба
ВКС России в понедельник нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в четырех километрах юго-западнее города Идлиб в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:12
2023-08-22T22:12
война в сирии
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
сирия
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВКС России в понедельник нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в четырех километрах юго-западнее города Идлиб в Сирии, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. &quot;21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации &quot;Хайат Тахрир аш-Шам&quot;* в населенном пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия&quot;, - заявил Кулить на брифинге.Кроме того, он добавил, что ЦПВС в очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры. Если провокации не прекратятся, то высокоточные удары авиации для ликвидации террористических организаций будут продолжены.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Сирия, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба

ЦПВС: ВКС России ударили по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам" в Бекфалуне под Идлибом

© Фото : SANAСитуация в провинции Идлиб
Ситуация в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : SANA
Ситуация в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВКС России в понедельник нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в четырех километрах юго-западнее города Идлиб в Сирии, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«

"21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в населенном пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия", - заявил Кулить на брифинге.

Кроме того, он добавил, что ЦПВС в очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры. Если провокации не прекратятся, то высокоточные удары авиации для ликвидации террористических организаций будут продолжены.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииВ миреРоссияИдлиб (мухафаза)СирияВоздушно-космические силы РоссииЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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