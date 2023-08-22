https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html

ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба

ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба - РИА Новости, 22.08.2023

ВКС России нанесли удар по штабу "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе Идлиба

ВКС России в понедельник нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в четырех километрах юго-западнее города Идлиб в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:12

2023-08-22T22:12

2023-08-22T22:12

война в сирии

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВКС России в понедельник нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в четырех километрах юго-западнее города Идлиб в Сирии, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в населенном пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия", - заявил Кулить на брифинге.Кроме того, он добавил, что ЦПВС в очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры. Если провокации не прекратятся, то высокоточные удары авиации для ликвидации террористических организаций будут продолжены.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230814/dekonfliktatsiya-1890076908.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии