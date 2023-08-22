https://ria.ru/20230822/siriya-1891409332.html

При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный

При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный - РИА Новости, 22.08.2023

При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный

Один сирийский военный пострадал в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска в понедельник вечером, заявило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:35

2023-08-22T00:35

2023-08-22T00:35

дамаск (город)

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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Один сирийский военный пострадал в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска в понедельник вечером, заявило министерство обороны Сирии. Ранее сирийские государственные СМИ сообщали, что Израиль совершил атаку на окрестности сирийской столицы Дамаска, были слышны взрывы, работали средства ПВО страны. "Вечером 21 августа 2023 года, приблизительно в 23.05, израильский противник совершил агрессию управляемыми ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях города Дамаск. В результате агрессии один военный получил ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20230702/izrail-1881726536.html

дамаск (город)

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дамаск (город), в мире, сирия, израиль