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При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный - РИА Новости, 22.08.2023
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00:35 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/siriya-1891409332.html
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный - РИА Новости, 22.08.2023
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный
Один сирийский военный пострадал в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска в понедельник вечером, заявило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:35
2023-08-22T00:35
дамаск (город)
в мире
сирия
израиль
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Один сирийский военный пострадал в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска в понедельник вечером, заявило министерство обороны Сирии. Ранее сирийские государственные СМИ сообщали, что Израиль совершил атаку на окрестности сирийской столицы Дамаска, были слышны взрывы, работали средства ПВО страны. "Вечером 21 августа 2023 года, приблизительно в 23.05, израильский противник совершил агрессию управляемыми ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях города Дамаск. В результате агрессии один военный получил ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20230702/izrail-1881726536.html
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дамаск (город), в мире, сирия, израиль
Дамаск (город), В мире, Сирия, Израиль
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный

Минобороны Сирии сообщило о пострадавшем военном после атаки со стороны Израиля

© РИА НовостиСкорая в Сирии
Скорая в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Скорая в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Один сирийский военный пострадал в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска в понедельник вечером, заявило министерство обороны Сирии.
Ранее сирийские государственные СМИ сообщали, что Израиль совершил атаку на окрестности сирийской столицы Дамаска, были слышны взрывы, работали средства ПВО страны.
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Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии
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"Вечером 21 августа 2023 года, приблизительно в 23.05, израильский противник совершил агрессию управляемыми ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях города Дамаск. В результате агрессии один военный получил ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
 
Дамаск (город)В миреСирияИзраиль
 
 
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