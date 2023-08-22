https://ria.ru/20230822/shprits-1891452356.html
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге - РИА Новости, 22.08.2023
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге
В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:27
2023-08-22T10:27
2023-08-22T11:02
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:186:3007:1877_1920x0_80_0_0_e353ff93c81fb424a6ea36ecd3b7145b.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона", — заявили в полиции.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК ("Незаконный сбыт или пересылка наркотиков").Как рассказали ранее в пресс-службе московского управления ведомства, сообщение об инциденте поступило 18 августа. Ребенок укололся о шприц, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля одного из сервисов каршеринга.В компании BelkaCar сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20230821/shprits-1891402192.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4f7f4152dabe05de94546315be5999a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге
Шприц, о который укололся ребенок в московском каршеринге, оказался с мефедроном
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили
в пресс-службе столичного главка МВД.
"В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона", — заявили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК ("Незаконный сбыт или пересылка наркотиков").
Как рассказали ранее в пресс-службе московского управления ведомства, сообщение об инциденте поступило 18 августа. Ребенок укололся о шприц, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля одного из сервисов каршеринга.
В компании BelkaCar сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства происшествия.
Каршеринг BelkaCar проводит проверку инцидента со шприцем