https://ria.ru/20230822/shprits-1891452356.html

Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге

Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге - РИА Новости, 22.08.2023

Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге

В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:27

2023-08-22T10:27

2023-08-22T11:02

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:186:3007:1877_1920x0_80_0_0_e353ff93c81fb424a6ea36ecd3b7145b.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона", — заявили в полиции.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК ("Незаконный сбыт или пересылка наркотиков").Как рассказали ранее в пресс-службе московского управления ведомства, сообщение об инциденте поступило 18 августа. Ребенок укололся о шприц, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля одного из сервисов каршеринга.В компании BelkaCar сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230821/shprits-1891402192.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва