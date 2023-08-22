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Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге - РИА Новости, 22.08.2023
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10:27 22.08.2023 (обновлено: 11:02 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/shprits-1891452356.html
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге - РИА Новости, 22.08.2023
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге
В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:27
2023-08-22T11:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона", — заявили в полиции.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК ("Незаконный сбыт или пересылка наркотиков").Как рассказали ранее в пресс-службе московского управления ведомства, сообщение об инциденте поступило 18 августа. Ребенок укололся о шприц, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля одного из сервисов каршеринга.В компании BelkaCar сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства происшествия.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге

Шприц, о который укололся ребенок в московском каршеринге, оказался с мефедроном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В шприце, которым ребенок случайно укололся в машине каршеринга, был наркотик мефедрон, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона", — заявили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК ("Незаконный сбыт или пересылка наркотиков").
Как рассказали ранее в пресс-службе московского управления ведомства, сообщение об инциденте поступило 18 августа. Ребенок укололся о шприц, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля одного из сервисов каршеринга.
В компании BelkaCar сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства происшествия.
Машина службы каршеринга BelkaCar - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Каршеринг BelkaCar проводит проверку инцидента со шприцем
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