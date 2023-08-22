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Вторая волна отбора передовых инженерных школ будет осенью - РИА Новости, 22.08.2023
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13:16 22.08.2023 (обновлено: 13:17 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/shkoly-1891490795.html
Вторая волна отбора передовых инженерных школ будет осенью
Вторая волна отбора передовых инженерных школ будет осенью - РИА Новости, 22.08.2023
Вторая волна отбора передовых инженерных школ будет осенью
Вторая волна отбора передовых инженерных школ в России пройдет уже осенью, будет отобрано еще десять школ, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:16
2023-08-22T13:17
россия
белоруссия
дмитрий чернышенко
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Вторая волна отбора передовых инженерных школ в России пройдет уже осенью, будет отобрано еще десять школ, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром 2023". "Хочу проинформировать, что правительство приняло решение о проведении второй волны отбора, она будет в сентябре. Еще 10 передовых инженерных школ будет отобрано", - сказал он. Вице-премьер отметил, что новые передовые инженерные школы будут сфокусированы на отраслях, "которые наиболее нужны сейчас родине, и в том числе опирались на кооперацию с дружественными странами". Хорошим примером, по его словам, стала созданная передовая инженерная школа союзного государства РФ и Белоруссии. Чернышенко напомнил, что в рамках федерального проекта по созданию передовых инженерных школ уже создано 30 таких школ в 15 регионах. Одна из них открыта в Новосибирском госуниверситете. "Индустриальные партнеры активно участвуют в их работе… Со стороны бизнеса очень серьезный интерес. Вижу софинансирвоание ПИШ от бизнеса на 4 миллиарда, что говорит о серьезности намерений", - добавил он. Федеральный проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году по инициативе Минобрнауки России, он выполняется в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". В России было отобрано 30 университетов, которым будет оказана поддержка в виде грантов на создание и развитие инженерных школ. Общее финансирование проекта до 2030 года составит 33 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230822/chernyshenko-1891477593.html
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россия, белоруссия, дмитрий чернышенко
Россия, Белоруссия, Дмитрий Чернышенко
Вторая волна отбора передовых инженерных школ будет осенью

Чернышенко: вторая волна отбора передовых инженерных школ пройдет осенью

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Технопром-2023"
Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Технопром-2023"
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Вторая волна отбора передовых инженерных школ в России пройдет уже осенью, будет отобрано еще десять школ, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром 2023".
"Хочу проинформировать, что правительство приняло решение о проведении второй волны отбора, она будет в сентябре. Еще 10 передовых инженерных школ будет отобрано", - сказал он.
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Вице-премьер отметил, что новые передовые инженерные школы будут сфокусированы на отраслях, "которые наиболее нужны сейчас родине, и в том числе опирались на кооперацию с дружественными странами". Хорошим примером, по его словам, стала созданная передовая инженерная школа союзного государства РФ и Белоруссии.
Чернышенко напомнил, что в рамках федерального проекта по созданию передовых инженерных школ уже создано 30 таких школ в 15 регионах. Одна из них открыта в Новосибирском госуниверситете.
"Индустриальные партнеры активно участвуют в их работе… Со стороны бизнеса очень серьезный интерес. Вижу софинансирвоание ПИШ от бизнеса на 4 миллиарда, что говорит о серьезности намерений", - добавил он.
Федеральный проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году по инициативе Минобрнауки России, он выполняется в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". В России было отобрано 30 университетов, которым будет оказана поддержка в виде грантов на создание и развитие инженерных школ. Общее финансирование проекта до 2030 года составит 33 миллиарда рублей.
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