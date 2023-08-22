https://ria.ru/20230822/sdelka-1891591318.html
Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке
Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 22.08.2023
Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:12
2023-08-22T19:12
2023-08-22T19:28
экономика
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.Говоря о зерновой сделке в своем обращении к участникам делового форума БРИКС Путин заявил, что ни одно из условий так называемой зерновой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. "Обязательства перед Россией на этот счёт попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - сказал Путин.Он напомнил, что Россия прекратила свое участие в сделке."С учётом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил он.
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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экономика, россия, владимир путин, брикс
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке
Путин: Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении обязательств