https://ria.ru/20230822/sdelka-1891591318.html

Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке

Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 22.08.2023

Путин назвал условие для возвращения к зерновой сделке

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:12

2023-08-22T19:12

2023-08-22T19:28

экономика

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.Говоря о зерновой сделке в своем обращении к участникам делового форума БРИКС Путин заявил, что ни одно из условий так называемой зерновой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. "Обязательства перед Россией на этот счёт попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - сказал Путин.Он напомнил, что Россия прекратила свое участие в сделке."С учётом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил он.

https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html

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экономика, россия, владимир путин, брикс