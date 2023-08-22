В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP
Посол Украины: Париж передал Киеву первую партию SCALP, поставки продолжатся
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP.
"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо", — сказал дипломат.
Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации дальностью до 560 километров.
Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава французского МИД Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.