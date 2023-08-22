https://ria.ru/20230822/scalp-1891463971.html

В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP

В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP - РИА Новости, 22.08.2023

В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:27

2023-08-22T11:27

2023-08-22T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP."Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо", — сказал дипломат. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава французского МИД Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230822/jassm-1891444661.html

украина

франция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, франция, владимир зеленский