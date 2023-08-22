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В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 22.08.2023 (обновлено: 11:55 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/scalp-1891463971.html
В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP
В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP - РИА Новости, 22.08.2023
В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:27
2023-08-22T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP."Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо", — сказал дипломат. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава французского МИД Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230822/jassm-1891444661.html
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в мире, украина, франция, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский
В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP

Посол Украины: Париж передал Киеву первую партию SCALP, поставки продолжатся

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP.
"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо", — сказал дипломат.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации дальностью до 560 километров.

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава французского МИД Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВладимир Зеленский
 
 
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