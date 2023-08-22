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Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка - РИА Новости, 22.08.2023

Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер", прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы полосы и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:32

2023-08-22T10:32

2023-08-22T11:57

происшествия

boeing 737

новокузнецк

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер", прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы полосы и повредил шасси, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура."В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки", — говорится в пресс-релизе.На борту находились 140 пассажиров, их доставили в здание аэровокзала, никто не пострадал.Инцидент произошел около пяти часов утра.Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230808/an-24-1888775302.html

новокузнецк

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происшествия, boeing 737, новокузнецк, западно-сибирская транспортная прокуратура