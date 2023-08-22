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Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка - РИА Новости, 22.08.2023
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10:32 22.08.2023 (обновлено: 11:57 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/samolet-1891453107.html
Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка
Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка - РИА Новости, 22.08.2023
Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер", прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы полосы и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:32
2023-08-22T11:57
происшествия
boeing 737
новокузнецк
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер", прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы полосы и повредил шасси, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура."В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки", — говорится в пресс-релизе.На борту находились 140 пассажиров, их доставили в здание аэровокзала, никто не пострадал.Инцидент произошел около пяти часов утра.Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230808/an-24-1888775302.html
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происшествия, boeing 737, новокузнецк, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Boeing 737, Новокузнецк, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Boeing-737 выкатился за пределы ВПП и повредил шасси при посадке в Новокузнецке

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураБоинг-737 авиакомпании "Северный ветер", выкатившийся за пределы полосы и повредивший шасси в аэропорту Новокузнецка. Кадр видео
Боинг-737 авиакомпании Северный ветер, выкатившийся за пределы полосы и повредивший шасси в аэропорту Новокузнецка. Кадр видео
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Боинг-737 авиакомпании "Северный ветер", выкатившийся за пределы полосы и повредивший шасси в аэропорту Новокузнецка. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер", прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы полосы и повредил шасси, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки", — говорится в пресс-релизе.
На борту находились 140 пассажиров, их доставили в здание аэровокзала, никто не пострадал.
Инцидент произошел около пяти часов утра.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
8 августа, 08:42
 
ПроисшествияBoeing 737НовокузнецкЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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