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"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами - РИА Новости, 22.08.2023
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19:58 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/samokaty-1891602013.html
"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами
"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами - РИА Новости, 22.08.2023
"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами
Дептранс Москвы сообщил в своем в телеграм-канале, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:58
2023-08-22T19:58
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил в своем в телеграм-канале, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. "Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки - "Московский паркинг", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что забрать технику со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, предоставив документы на собственность.
https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами

Неправильно припаркованные самокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов Whoosh в Москве
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил в своем в телеграм-канале, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку.
«
"Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки - "Московский паркинг", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что забрать технику со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, предоставив документы на собственность.
Молодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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