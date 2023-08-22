https://ria.ru/20230822/samokaty-1891602013.html

"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами

"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами - РИА Новости, 22.08.2023

"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами

Дептранс Москвы сообщил в своем в телеграм-канале, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:58

2023-08-22T19:58

2023-08-22T19:58

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил в своем в телеграм-канале, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. "Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки - "Московский паркинг", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что забрать технику со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, предоставив документы на собственность.

https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, департамент транспорта г. москвы, центр организации дорожного движения (цодд)