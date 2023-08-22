https://ria.ru/20230822/sammit-1891557905.html

Глава МИД Саудовской Аравии примет участие в работе саммита БРИКС

Глава МИД Саудовской Аравии примет участие в работе саммита БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Глава МИД Саудовской Аравии примет участие в работе саммита БРИКС

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд примет участие в саммите БРИКС, который открылся во вторник в ЮАР, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:07

2023-08-22T17:07

2023-08-22T17:07

в мире

саудовская аравия

юар

бразилия

брикс

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ДОХА, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд примет участие в саммите БРИКС, который открылся во вторник в ЮАР, говорится в сообщении МИД королевства в соцсети X (ранее Twitter). "Представляя его высочество принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, наследного принца и премьер-министра (Саудовской Аравии), министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отправился сегодня в Южно-Африканскую Республику во главе делегации королевства, которая примет участие в диалоге "Друзей БРИКС+" и диалоге "БРИКС - Африка", - сообщили в МИД. По информации внешнеполитического ведомства королевства, глава МИД также планирует провести ряд двусторонних встреч. Саммит БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Одной из тем встреч станет вопрос расширения организации. По данным МИД ЮАР, желание вступить в эту организацию выразили 22 страны, в том числе Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20230822/briks-1891439216.html

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юар

бразилия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, юар, бразилия, брикс