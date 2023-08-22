https://ria.ru/20230822/samara-1891269298.html

Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные

Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные - РИА Новости, 22.08.2023

Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные

"Самарская область ー сердце России", ー говорят местные. Регион на карте и правда очертаниями напоминает этот романтический символ. Туризм здесь самый... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:03

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Елена Громова. "Самарская область ー сердце России", ー говорят местные. Регион на карте и правда очертаниями напоминает этот романтический символ. Туризм здесь самый разнообразный: и активный, и культурный, и гастрономический. Где в городе на Волге песчаные пляжи и легендарные бурлаки в бронзе, бункер Сталина и вкусное пиво ー в материале РИА Новости.Бурлаки в ладьеМягкий, нежный песок, по которому приятно ходить босиком, ー тут хорошо и на солнце понежиться, и пикник устроить.Набережная — гигантская, более четырех километров в длину. Это рекорд среди волжских городов. Вдоль маршрута ー аллеи, клумбы, игровые площадки для детей. Есть спуски на пляж. В теплое время года обязательно прокатитесь на теплоходе с экскурсией.Монумент "Ладья" установили к 400-летию города в 1986-м. Бетонная конструкция 20 метров высотой — белоснежный корабль, отправляющийся в плавание по Волге. Парус поднят, его уже наполнил попутный ветер.Скульптура "Бурлаки на Волге" (2014) — местного художника Николая Куклева. Те же размеры, что и у холста Репина, — 130 на 280 сантиметров. Фактически это картина в бронзе, а фоном служит великая река. Только вот закралась ошибка: баржу рабочие тянут по течению, хотя должны были – как раз наоборот. А у Репина – все верно, ведь он писал сцену на другом берегу Волги. Дом "Муха" и бункерПрогуляйтесь до Самарского драмтеатра имени Максима Горького. Это изящный терем в русском стиле: красный кирпич, белый декор. За театром ー сквер и смотровая площадка с видом на Волгу и Иверский монастырь. Тут же памятник Пушкину: поэт любуется пейзажем.Через дорогу от театра ー особняк с деревянным фасадом, принадлежавший дворянину Юлию Поплавскому. Похож и на коттедж где-то в Баварии, и на дворец из русских сказок.Рядом ー жилой дом "Муха" конца XX века. Назван в честь чешского художника Альфонса Мухи. А еще, уверяют местные, очертаниями напоминает сидящее на стекле насекомое. Асимметричный, с башенкой и прямоугольными вытянутыми окнами.В одном из дворов на улице Фрунзе, за неприметной дверью, ー вход в бункер Сталина. С 1931-го по 1991-й город назывался Куйбышев, и это была запасная столица — сюда в Великую Отечественную эвакуировали многие производства, а также оборудовали правительственное убежище."Здесь могли автономно находиться пятеро суток до 600 человек", ー рассказывает экскурсовод Татьяна Ванькова. В 1991-м объект рассекретили и открыли для туристов.Кабинет вождя — на глубине 34 метра. Над бункером трудились столичные метростроевцы, основой послужила станция московского метро "Аэропорт".Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческий особняк, в котором он располагается, — один из самых красивых в Самаре.Вслед за пианино В городе несколько лет жил Алексей Толстой. Возле его музея-усадьбы — статуя Буратино. Во дворе можно отдохнуть на лавочке в тени деревьев.За усадьбой — католический храм Пресвятого Сердца Иисуса в неоготическом стиле. Лучший ракурс для фото, подсказывает Татьяна Ванькова, — на другой стороне улицы.На площади Славы — Вечный огонь, горельеф "Скорбящей Матери-Родине". И монумент Славы. Выглядит космически ー высокий постамент словно взмывает в небо, а наверху ー статуя рабочего, держащего над головой две плоскости, сложенные как крылья. Посвящена композиция труженикам авиационной промышленности, которые собирали на самарском заводе штурмовики Ил-2.У музея "Самара космическая" на проспекте Ленина — настоящая ракета-носитель высотой 55 метров.С историей города туристов знакомит экскурсия "Путешествие одного пианино". Это иммерсивный спектакль-променад. Главный герой ー музыкальный инструмент. Актеры уличного театра "Пластилиновый дождь" толкают пианино по улицам Самары, а гости идут за ними в наушниках, слушая рассказ и погружаясь в прошлое.Горы и (не)средневековый замокВ Самарской области есть горы. Например, можно подняться на Стрельную (351 метр над уровнем моря) в Жигулевском заповеднике. Стоит побывать в национальном парке "Самарская Лука" — это полуостров, образовавшийся благодаря большому изгибу Волги. Берите велосипед, включайте навигатор — и в путь по живописным селам, заброшенным часовням, пещерам.До Тольятти на автобусе — пара часов. Там два интересных музея: АвтоВАЗа и завода "Лада Спорт".В экспозиции представлены все модели: от "копеек" и "Нив" до раритетной Lada Largus с автографом Владимира Путина. На экскурсии по заводу показывают, как собирают спортивные версии серийных "Веста" и "Гранта", а также гоночные автомобили.Недалеко от Тольятти, в селе Хрящевка, — замок Гарибальди с гаргульями и статуями рыцарей. Это современный туристический комплекс: ресторан, гостиница, сувенирный магазин, пляж.У южного фасада стоит одинокий страж — скандинавский воин Беовульф. В его руках — шлем, и туристы стремятся встать так, чтобы примерить головной убор: говорят, это приносит удачу.Сувениры и едаИз Москвы до Самары — 13 часов на фирменном поезде "Жигули" или 15-16 на двухэтажных составах. Самолетом — менее двух часов.Непременно отведайте уху из волжской рыбы. Также ее солят, коптят, вялят. Из щук, карасей и сорожек делают вкусные котлеты.Самара считается "сладкой столицей" России. "Самарский кондитер" славится фруктами в шоколаде, "Вечерняя Самара" — грильяжем, "Волжские зори" — нежным пралине, "Мир" — сливочной помадкой. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция фабрики "Россия".Еще один местный специалитет — пирог с вишнями. В городе и окрестностях много вишневых садов.Жигулевскому пивоваренному заводу уже 140 лет. В бар "На дне" пенный напиток поступает прямо из цехов, и тут всегда многолюдно.Популярная у самарцев столовая "Вилка–Ложка" находится в самом центре, на пешеходной Ленинградской улице. За правильным кофе — в "Толстой", а сытными завтраками — в "Кэрри". Ну а на ужин отправляйтесь поближе к Волге — встречать самые красивые закаты. Благодарим за помощь в подготовке материала Туристский информационный центр Самары

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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