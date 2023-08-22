Рейтинг@Mail.ru
Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 22.08.2023 (обновлено: 08:03 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/samara-1891269298.html
Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные
Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные - РИА Новости, 22.08.2023
Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные
"Самарская область ー сердце России", ー говорят местные. Регион на карте и правда очертаниями напоминает этот романтический символ. Туризм здесь самый... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:00
2023-08-22T08:03
туризм
маршруты - туризм
самара
тольятти
алексей толстой (писатель)
автоваз
lada vesta
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891299999_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_40636e9763627c6e4eceb65967c7f78e.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Елена Громова. "Самарская область ー сердце России", ー говорят местные. Регион на карте и правда очертаниями напоминает этот романтический символ. Туризм здесь самый разнообразный: и активный, и культурный, и гастрономический. Где в городе на Волге песчаные пляжи и легендарные бурлаки в бронзе, бункер Сталина и вкусное пиво ー в материале РИА Новости.Бурлаки в ладьеМягкий, нежный песок, по которому приятно ходить босиком, ー тут хорошо и на солнце понежиться, и пикник устроить.Набережная — гигантская, более четырех километров в длину. Это рекорд среди волжских городов. Вдоль маршрута ー аллеи, клумбы, игровые площадки для детей. Есть спуски на пляж. В теплое время года обязательно прокатитесь на теплоходе с экскурсией.Монумент "Ладья" установили к 400-летию города в 1986-м. Бетонная конструкция 20 метров высотой — белоснежный корабль, отправляющийся в плавание по Волге. Парус поднят, его уже наполнил попутный ветер.Скульптура "Бурлаки на Волге" (2014) — местного художника Николая Куклева. Те же размеры, что и у холста Репина, — 130 на 280 сантиметров. Фактически это картина в бронзе, а фоном служит великая река. Только вот закралась ошибка: баржу рабочие тянут по течению, хотя должны были – как раз наоборот. А у Репина – все верно, ведь он писал сцену на другом берегу Волги. Дом "Муха" и бункерПрогуляйтесь до Самарского драмтеатра имени Максима Горького. Это изящный терем в русском стиле: красный кирпич, белый декор. За театром ー сквер и смотровая площадка с видом на Волгу и Иверский монастырь. Тут же памятник Пушкину: поэт любуется пейзажем.Через дорогу от театра ー особняк с деревянным фасадом, принадлежавший дворянину Юлию Поплавскому. Похож и на коттедж где-то в Баварии, и на дворец из русских сказок.Рядом ー жилой дом "Муха" конца XX века. Назван в честь чешского художника Альфонса Мухи. А еще, уверяют местные, очертаниями напоминает сидящее на стекле насекомое. Асимметричный, с башенкой и прямоугольными вытянутыми окнами.В одном из дворов на улице Фрунзе, за неприметной дверью, ー вход в бункер Сталина. С 1931-го по 1991-й город назывался Куйбышев, и это была запасная столица — сюда в Великую Отечественную эвакуировали многие производства, а также оборудовали правительственное убежище.&quot;Здесь могли автономно находиться пятеро суток до 600 человек&quot;, ー рассказывает экскурсовод Татьяна Ванькова. В 1991-м объект рассекретили и открыли для туристов.Кабинет вождя — на глубине 34 метра. Над бункером трудились столичные метростроевцы, основой послужила станция московского метро "Аэропорт".Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческий особняк, в котором он располагается, — один из самых красивых в Самаре.Вслед за пианино В городе несколько лет жил Алексей Толстой. Возле его музея-усадьбы — статуя Буратино. Во дворе можно отдохнуть на лавочке в тени деревьев.За усадьбой — католический храм Пресвятого Сердца Иисуса в неоготическом стиле. Лучший ракурс для фото, подсказывает Татьяна Ванькова, — на другой стороне улицы.На площади Славы — Вечный огонь, горельеф "Скорбящей Матери-Родине". И монумент Славы. Выглядит космически ー высокий постамент словно взмывает в небо, а наверху ー статуя рабочего, держащего над головой две плоскости, сложенные как крылья. Посвящена композиция труженикам авиационной промышленности, которые собирали на самарском заводе штурмовики Ил-2.У музея "Самара космическая" на проспекте Ленина — настоящая ракета-носитель высотой 55 метров.С историей города туристов знакомит экскурсия "Путешествие одного пианино". Это иммерсивный спектакль-променад. Главный герой ー музыкальный инструмент. Актеры уличного театра "Пластилиновый дождь" толкают пианино по улицам Самары, а гости идут за ними в наушниках, слушая рассказ и погружаясь в прошлое.Горы и (не)средневековый замокВ Самарской области есть горы. Например, можно подняться на Стрельную (351 метр над уровнем моря) в Жигулевском заповеднике. Стоит побывать в национальном парке "Самарская Лука" — это полуостров, образовавшийся благодаря большому изгибу Волги. Берите велосипед, включайте навигатор — и в путь по живописным селам, заброшенным часовням, пещерам.До Тольятти на автобусе — пара часов. Там два интересных музея: АвтоВАЗа и завода "Лада Спорт".В экспозиции представлены все модели: от "копеек" и "Нив" до раритетной Lada Largus с автографом Владимира Путина. На экскурсии по заводу показывают, как собирают спортивные версии серийных "Веста" и "Гранта", а также гоночные автомобили.Недалеко от Тольятти, в селе Хрящевка, — замок Гарибальди с гаргульями и статуями рыцарей. Это современный туристический комплекс: ресторан, гостиница, сувенирный магазин, пляж.У южного фасада стоит одинокий страж — скандинавский воин Беовульф. В его руках — шлем, и туристы стремятся встать так, чтобы примерить головной убор: говорят, это приносит удачу.Сувениры и едаИз Москвы до Самары — 13 часов на фирменном поезде "Жигули" или 15-16 на двухэтажных составах. Самолетом — менее двух часов.Непременно отведайте уху из волжской рыбы. Также ее солят, коптят, вялят. Из щук, карасей и сорожек делают вкусные котлеты.Самара считается "сладкой столицей" России. "Самарский кондитер" славится фруктами в шоколаде, "Вечерняя Самара" — грильяжем, "Волжские зори" — нежным пралине, "Мир" — сливочной помадкой. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция фабрики "Россия".Еще один местный специалитет — пирог с вишнями. В городе и окрестностях много вишневых садов.Жигулевскому пивоваренному заводу уже 140 лет. В бар "На дне" пенный напиток поступает прямо из цехов, и тут всегда многолюдно.Популярная у самарцев столовая "Вилка–Ложка" находится в самом центре, на пешеходной Ленинградской улице. За правильным кофе — в "Толстой", а сытными завтраками — в "Кэрри". Ну а на ужин отправляйтесь поближе к Волге — встречать самые красивые закаты. Благодарим за помощь в подготовке материала Туристский информационный центр Самары
https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html
самара
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891299999_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_3e2e7fad78528fb2a9529a11aab26426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маршруты - туризм, самара, тольятти, алексей толстой (писатель), автоваз, lada vesta, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Маршруты - Туризм, Самара, Тольятти, Алексей Толстой (писатель), АвтоВАЗ, Lada Vesta, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в России, Достопримечательности

Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные

© iStock.com / blinow61Стела "Ладья" на набережной в Самаре
Стела Ладья на набережной в Самаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / blinow61
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Елена Громова. "Самарская область ー сердце России", ー говорят местные. Регион на карте и правда очертаниями напоминает этот романтический символ. Туризм здесь самый разнообразный: и активный, и культурный, и гастрономический. Где в городе на Волге песчаные пляжи и легендарные бурлаки в бронзе, бункер Сталина и вкусное пиво ー в материале РИА Новости.

Бурлаки в ладье

Мягкий, нежный песок, по которому приятно ходить босиком, ー тут хорошо и на солнце понежиться, и пикник устроить.
Набережная — гигантская, более четырех километров в длину. Это рекорд среди волжских городов. Вдоль маршрута ー аллеи, клумбы, игровые площадки для детей. Есть спуски на пляж. В теплое время года обязательно прокатитесь на теплоходе с экскурсией.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Городской пляж в Самаре

Городской пляж в Самаре

Городской пляж в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие гуляют по набережной в Самаре

Отдыхающие гуляют по набережной в Самаре

Отдыхающие гуляют по набережной в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Елена ГромоваПляж на берегу Волги
Пляж на берегу Волги
Пляж на берегу Волги
© РИА Новости / Елена Громова
3 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на городском пляже в Самаре

Отдыхающие на городском пляже в Самаре

Отдыхающие на городском пляже в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Елена ГромоваФонтан на набережной в Самаре
Фонтан на набережной в Самаре
Фонтан на набережной в Самаре
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 6
© РИА Новости / Елена ГромоваНабережная в Самаре
Набережная в Самаре
Набережная в Самаре
© РИА Новости / Елена Громова
6 из 6

Городской пляж в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 6

Отдыхающие гуляют по набережной в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 6
Пляж на берегу Волги
© РИА Новости / Елена Громова
3 из 6

Отдыхающие на городском пляже в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 6
Фонтан на набережной в Самаре
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 6
Набережная в Самаре
© РИА Новости / Елена Громова
6 из 6
Монумент "Ладья" установили к 400-летию города в 1986-м. Бетонная конструкция 20 метров высотой — белоснежный корабль, отправляющийся в плавание по Волге. Парус поднят, его уже наполнил попутный ветер.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСкульптурная композиция "Бурлаки на Волге" на самарской набережной
Скульптурная композиция Бурлаки на Волге на самарской набережной - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" на самарской набережной
Скульптура "Бурлаки на Волге" (2014) — местного художника Николая Куклева. Те же размеры, что и у холста Репина, — 130 на 280 сантиметров. Фактически это картина в бронзе, а фоном служит великая река. Только вот закралась ошибка: баржу рабочие тянут по течению, хотя должны были – как раз наоборот. А у Репина – все верно, ведь он писал сцену на другом берегу Волги.

Дом "Муха" и бункер

Прогуляйтесь до Самарского драмтеатра имени Максима Горького. Это изящный терем в русском стиле: красный кирпич, белый декор. За театром ー сквер и смотровая площадка с видом на Волгу и Иверский монастырь. Тут же памятник Пушкину: поэт любуется пейзажем.
Через дорогу от театра ー особняк с деревянным фасадом, принадлежавший дворянину Юлию Поплавскому. Похож и на коттедж где-то в Баварии, и на дворец из русских сказок.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанк

Самарский академический театр драмы имени М. Горького

Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Самарский академический театр драмы имени М. Горького

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Елена ГромоваОсобняк дворянина Юлия Поплавского и дом "Муха"
Особняк дворянина Юлия Поплавского и дом Муха
Особняк дворянина Юлия Поплавского и дом "Муха"
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 5
© Фото : Виталий Ковальчук

Дом помещика Поплавского, 1890-е годы, Самара

Дом помещика Поплавского, 1890-е, Самара

Дом помещика Поплавского, 1890-е годы, Самара

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 5
© РИА Новости / Елена ГромоваПамятник Александру Пушкину в Самаре
Памятник Александру Пушкину в Самаре
Памятник Александру Пушкину в Самаре
© РИА Новости / Елена Громова
4 из 5
© РИА Новости / Елена ГромоваВид на Волгу со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина
Вид на Волгу со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина
Вид на Волгу со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 5

Самарский академический театр драмы имени М. Горького

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
1 из 5
Особняк дворянина Юлия Поплавского и дом "Муха"
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 5

Дом помещика Поплавского, 1890-е годы, Самара

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 5
Памятник Александру Пушкину в Самаре
© РИА Новости / Елена Громова
4 из 5
Вид на Волгу со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 5
Рядом ー жилой дом "Муха" конца XX века. Назван в честь чешского художника Альфонса Мухи. А еще, уверяют местные, очертаниями напоминает сидящее на стекле насекомое. Асимметричный, с башенкой и прямоугольными вытянутыми окнами.
В одном из дворов на улице Фрунзе, за неприметной дверью, ー вход в бункер Сталина. С 1931-го по 1991-й город назывался Куйбышев, и это была запасная столица — сюда в Великую Отечественную эвакуировали многие производства, а также оборудовали правительственное убежище.
«

"Здесь могли автономно находиться пятеро суток до 600 человек", ー рассказывает экскурсовод Татьяна Ванькова. В 1991-м объект рассекретили и открыли для туристов.

Кабинет вождя — на глубине 34 метра. Над бункером трудились столичные метростроевцы, основой послужила станция московского метро "Аэропорт".
© РИА Новости / Елена ГромоваСтены в бункере Сталина
Стены в бункере Сталина
Стены в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
1 из 7
© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы спускаются в бункер Сталина
Туристы спускаются в бункер Сталина
Туристы спускаются в бункер Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 7
© РИА Новости / Елена Громова

Зал заседаний в бункере Сталина, похожий на станцию московского метро "Аэропорт"

Зал заседаний в бункере Сталина, похожий на станцию московского метро “Аэропорт”

Зал заседаний в бункере Сталина, похожий на станцию московского метро "Аэропорт"

© РИА Новости / Елена Громова
3 из 7
© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы в кабинете вождя в бункере Сталина
Туристы в кабинете вождя в бункере Сталина
Туристы в кабинете вождя в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
4 из 7
© РИА Новости / Елена ГромоваДвери в бункере Сталина
Двери в бункере Сталина
Двери в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 7
© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы на экскурсии в бункере Сталина
Туристы на экскурсии в бункере Сталина
Туристы на экскурсии в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
6 из 7
© РИА Новости / Елена ГромоваТурист в бункере Сталина
Турист в бункере Сталина
Турист в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
7 из 7
Стены в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
1 из 7
Туристы спускаются в бункер Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 7

Зал заседаний в бункере Сталина, похожий на станцию московского метро "Аэропорт"

© РИА Новости / Елена Громова
3 из 7
Туристы в кабинете вождя в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
4 из 7
Двери в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 7
Туристы на экскурсии в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
6 из 7
Турист в бункере Сталина
© РИА Новости / Елена Громова
7 из 7
Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческий особняк, в котором он располагается, — один из самых красивых в Самаре.

Вслед за пианино

В городе несколько лет жил Алексей Толстой. Возле его музея-усадьбы — статуя Буратино. Во дворе можно отдохнуть на лавочке в тени деревьев.
© РИА Новости / Елена ГромоваСтатуя Буратино возле музея-усадьбы Алексея Толстого
Статуя Буратино возле музея-усадьбы Алексея Толстого
Статуя Буратино возле музея-усадьбы Алексея Толстого
© РИА Новости / Елена Громова
1 из 5
© РИА Новости / Елена ГромоваВнутренний дворик музея-усадьбы Алексея Толстого
Внутренний дворик музея-усадьбы Алексея Толстого
Внутренний дворик музея-усадьбы Алексея Толстого
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 5
© РИА Новости / Елена Громова

Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви

Римско-католический приход Пресвятого Сердца Иисуса

Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви

© РИА Новости / Елена Громова
3 из 5
© РИА Новости / Елена Громова

Шпиль храма Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви над крышей музея-усадьбы Алексея Толстого

Шпиль Римско-католического прихода Пресвятого Сердца Иисуса над крышей музея-усадьбы Алексея Толстого

Шпиль храма Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви над крышей музея-усадьбы Алексея Толстого

© РИА Новости / Елена Громова
4 из 5
© РИА Новости / Елена Громова

Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви и Музей модерна

Римско-католический приход Пресвятого Сердца Иисуса и Музей модерна

Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви и Музей модерна

© РИА Новости / Елена Громова
5 из 5
Статуя Буратино возле музея-усадьбы Алексея Толстого
© РИА Новости / Елена Громова
1 из 5
Внутренний дворик музея-усадьбы Алексея Толстого
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 5

Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви

© РИА Новости / Елена Громова
3 из 5

Шпиль храма Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви над крышей музея-усадьбы Алексея Толстого

© РИА Новости / Елена Громова
4 из 5

Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви и Музей модерна

© РИА Новости / Елена Громова
5 из 5
За усадьбой — католический храм Пресвятого Сердца Иисуса в неоготическом стиле. Лучший ракурс для фото, подсказывает Татьяна Ванькова, — на другой стороне улицы.
На площади Славы — Вечный огонь, горельеф "Скорбящей Матери-Родине". И монумент Славы. Выглядит космически ー высокий постамент словно взмывает в небо, а наверху ー статуя рабочего, держащего над головой две плоскости, сложенные как крылья. Посвящена композиция труженикам авиационной промышленности, которые собирали на самарском заводе штурмовики Ил-2.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанк

Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре

Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре

Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Елена Громова

Вечный огонь и горельеф "Скорбящей Матери-Родине"

Вечный огонь и горельеф Скорбящей матери-Родине

Вечный огонь и горельеф "Скорбящей Матери-Родине"

© РИА Новости / Елена Громова
2 из 4
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанк

Макет ракеты-носителя "Союз" возле музея "Самара космическая" в Самаре

Макет ракеты-носителя СОЮЗ возле музея Самара космическая в Самаре

Макет ракеты-носителя "Союз" возле музея "Самара космическая" в Самаре

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанк

Ленинградская улица в Самаре — местный Арбат

Ленинградская улица в Самаре

Ленинградская улица в Самаре — местный Арбат

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
4 из 4

Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
1 из 4

Вечный огонь и горельеф "Скорбящей Матери-Родине"

© РИА Новости / Елена Громова
2 из 4

Макет ракеты-носителя "Союз" возле музея "Самара космическая" в Самаре

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Ленинградская улица в Самаре — местный Арбат

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
4 из 4
У музея "Самара космическая" на проспекте Ленина — настоящая ракета-носитель высотой 55 метров.
© РИА Новости / Елена ГромоваВид со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина
Вид со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Елена Громова
Вид со смотровой площадки в сквере имени Александра Пушкина
С историей города туристов знакомит экскурсия "Путешествие одного пианино". Это иммерсивный спектакль-променад. Главный герой ー музыкальный инструмент. Актеры уличного театра "Пластилиновый дождь" толкают пианино по улицам Самары, а гости идут за ними в наушниках, слушая рассказ и погружаясь в прошлое.

Горы и (не)средневековый замок

В Самарской области есть горы. Например, можно подняться на Стрельную (351 метр над уровнем моря) в Жигулевском заповеднике.
Стоит побывать в национальном парке "Самарская Лука" — это полуостров, образовавшийся благодаря большому изгибу Волги. Берите велосипед, включайте навигатор — и в путь по живописным селам, заброшенным часовням, пещерам.
© iStock.com / Евгений Хабаров

Жигулевские горы. "Самарская Лука"

Жигулевские горы. Самарская Лука

Жигулевские горы. "Самарская Лука"

© iStock.com / Евгений Хабаров
1 из 2
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Л. Москевич

Жигулевский заповедник в Самарской области

Жигулевскому заповеднику в Самарской области исполняется 90 лет

Жигулевский заповедник в Самарской области

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Л. Москевич
2 из 2

Жигулевские горы. "Самарская Лука"

© iStock.com / Евгений Хабаров
1 из 2

Жигулевский заповедник в Самарской области

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Л. Москевич
2 из 2
До Тольятти на автобусе — пара часов. Там два интересных музея: АвтоВАЗа и завода "Лада Спорт".
В экспозиции представлены все модели: от "копеек" и "Нив" до раритетной Lada Largus с автографом Владимира Путина. На экскурсии по заводу показывают, как собирают спортивные версии серийных "Веста" и "Гранта", а также гоночные автомобили.
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанк

Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти

Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти

Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанк

Посетители в музее прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти

Посетители в музее прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© iStock.com / Mikhail ShulpinВид на Тольятти
Вид на Тольятти
Вид на Тольятти
© iStock.com / Mikhail Shulpin
3 из 3

Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Посетители в музее прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
2 из 3
Вид на Тольятти
© iStock.com / Mikhail Shulpin
3 из 3
Недалеко от Тольятти, в селе Хрящевка, — замок Гарибальди с гаргульями и статуями рыцарей. Это современный туристический комплекс: ресторан, гостиница, сувенирный магазин, пляж.
© iStock.com / Дмитрий КоростылевЗамок Гарибальди в селе Хрящевка
Замок Гарибальди в селе Хрящевка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / Дмитрий Коростылев
Замок Гарибальди в селе Хрящевка
У южного фасада стоит одинокий страж — скандинавский воин Беовульф. В его руках — шлем, и туристы стремятся встать так, чтобы примерить головной убор: говорят, это приносит удачу.

Сувениры и еда

Из Москвы до Самары — 13 часов на фирменном поезде "Жигули" или 15-16 на двухэтажных составах. Самолетом — менее двух часов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПассажиры в туристическом вагоне "КультСамара" в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве
Пассажиры в туристическом вагоне КультСамара в составе фирменного поезда № 9/10 Жигули (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в туристическом вагоне "КультСамара" в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" (Москва — Самара) на Курском вокзале в Москве
Непременно отведайте уху из волжской рыбы. Также ее солят, коптят, вялят. Из щук, карасей и сорожек делают вкусные котлеты.
Самара считается "сладкой столицей" России. "Самарский кондитер" славится фруктами в шоколаде, "Вечерняя Самара" — грильяжем, "Волжские зори" — нежным пралине, "Мир" — сливочной помадкой. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция фабрики "Россия".
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанк

Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре

Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре

Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанк

Работа кондитерской фабрики "Россия" в Самаре

Работа кондитерской фабрики Россия в Самаре

Работа кондитерской фабрики "Россия" в Самаре

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© iStock.com / Mariana-Rusanovschi

Уха из волжской рыбы

Уха

Уха из волжской рыбы

© iStock.com / Mariana-Rusanovschi
3 из 3

Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Работа кондитерской фабрики "Россия" в Самаре

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Уха из волжской рыбы

© iStock.com / Mariana-Rusanovschi
3 из 3
Еще один местный специалитет — пирог с вишнями. В городе и окрестностях много вишневых садов.
Жигулевскому пивоваренному заводу уже 140 лет. В бар "На дне" пенный напиток поступает прямо из цехов, и тут всегда многолюдно.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на здание Жигулевского пивоваренного завода в Самаре
Вид на здание Жигулевского пивоваренного завода в Самаре - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на здание Жигулевского пивоваренного завода в Самаре
Популярная у самарцев столовая "Вилка–Ложка" находится в самом центре, на пешеходной Ленинградской улице. За правильным кофе — в "Толстой", а сытными завтраками — в "Кэрри". Ну а на ужин отправляйтесь поближе к Волге — встречать самые красивые закаты.
Благодарим за помощь в подготовке материала Туристский информационный центр Самары
Женщина ест морепродукты - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит
Вчера, 08:00
 
ТуризмМаршруты - ТуризмСамараТольяттиАлексей Толстой (писатель)АвтоВАЗLada Vestaкуда поехатькуда поехать в выходныеотдых в РоссииДостопримечательности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала