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Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков - РИА Новости, 22.08.2023
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19:35 22.08.2023 (обновлено: 20:28 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/rynok-1891598509.html
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков - РИА Новости, 22.08.2023
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков
Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:35
2023-08-22T20:28
экономика
россия
владимир путин
брикс
цены на нефть
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС. Путин подчеркнул, что в центре внимания форума находятся такие задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий. "Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне всё более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, брикс, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Цены на нефть
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков

Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне волатильности рынков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Трансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Трансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Путин подчеркнул, что в центре внимания форума находятся такие задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий.
«
"Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне всё более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", - сказал Путин.
LIVE: Выступление Владимира Путина в первый день саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин обратился к участникам делового форума БРИКС
Вчера, 19:26
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБРИКСЦены на нефть
 
 
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