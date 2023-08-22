https://ria.ru/20230822/rynok-1891598509.html

Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков

Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков - РИА Новости, 22.08.2023

Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков

Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:35

2023-08-22T19:35

2023-08-22T20:28

экономика

россия

владимир путин

брикс

цены на нефть

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС. Путин подчеркнул, что в центре внимания форума находятся такие задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий. "Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне всё более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230822/briks-1891595595.html

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экономика, россия, владимир путин, брикс, цены на нефть