https://ria.ru/20230822/rynok-1891598509.html
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков - РИА Новости, 22.08.2023
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков
Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:35
2023-08-22T19:35
2023-08-22T20:28
экономика
россия
владимир путин
брикс
цены на нефть
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС. Путин подчеркнул, что в центре внимания форума находятся такие задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий. "Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне всё более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, брикс, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Цены на нефть
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне волатильности рынков