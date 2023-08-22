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Мертвая рыба обесточила городок в США
Мертвая рыба обесточила городок в США - РИА Новости, 22.08.2023
Мертвая рыба обесточила городок в США
Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:51
2023-08-22T23:51
2023-08-22T23:53
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция. Прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе. "Как туда попала рыба??? У нас есть гипотеза. Мы думаем, что ее уронила пролетавшая птица", - предположили полицейские в социальной сети Facebook*.Как пишет газета Washington Post, в результате инцидента, который произошел ранее в августе, в городке оказались обесточены две тысячи жителей. Позже полиция сообщила, что электричество в Сэйервилле восстановлено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-джерси, сша
Мертвая рыба обесточила городок в США
Мертвая рыба оставила без света жителей Сэйревилля в штате Нью-Джерси в США
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция.
Прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе.
«
"Как туда попала рыба??? У нас есть гипотеза. Мы думаем, что ее уронила пролетавшая птица", - предположили полицейские в социальной сети Facebook*.
Как пишет газета Washington Post, в результате инцидента, который произошел ранее в августе, в городке оказались обесточены две тысячи жителей.
Позже полиция сообщила, что электричество в Сэйервилле восстановлено.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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