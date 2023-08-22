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Мертвая рыба обесточила городок в США - РИА Новости, 22.08.2023
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23:51 22.08.2023 (обновлено: 23:53 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ryba-1891627069.html
Мертвая рыба обесточила городок в США
Мертвая рыба обесточила городок в США - РИА Новости, 22.08.2023
Мертвая рыба обесточила городок в США
Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:51
2023-08-22T23:53
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция. Прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе. "Как туда попала рыба??? У нас есть гипотеза. Мы думаем, что ее уронила пролетавшая птица", - предположили полицейские в социальной сети Facebook*.Как пишет газета Washington Post, в результате инцидента, который произошел ранее в августе, в городке оказались обесточены две тысячи жителей. Позже полиция сообщила, что электричество в Сэйервилле восстановлено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, нью-джерси, сша
В мире, Нью-Джерси, США
Мертвая рыба обесточила городок в США

Мертвая рыба оставила без света жителей Сэйревилля в штате Нью-Джерси в США

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция.
Прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе.
«
"Как туда попала рыба??? У нас есть гипотеза. Мы думаем, что ее уронила пролетавшая птица", - предположили полицейские в социальной сети Facebook*.
Как пишет газета Washington Post, в результате инцидента, который произошел ранее в августе, в городке оказались обесточены две тысячи жителей.
Позже полиция сообщила, что электричество в Сэйервилле восстановлено.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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