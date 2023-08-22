https://ria.ru/20230822/ryba-1891627069.html

Мертвая рыба обесточила городок в США

Мертвая рыба обесточила городок в США - РИА Новости, 22.08.2023

Мертвая рыба обесточила городок в США

Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:51

2023-08-22T23:51

2023-08-22T23:53

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нью-джерси

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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси, сообщила местная полиция. Прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе. "Как туда попала рыба??? У нас есть гипотеза. Мы думаем, что ее уронила пролетавшая птица", - предположили полицейские в социальной сети Facebook*.Как пишет газета Washington Post, в результате инцидента, который произошел ранее в августе, в городке оказались обесточены две тысячи жителей. Позже полиция сообщила, что электричество в Сэйервилле восстановлено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230726/ryba-1886407436.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, нью-джерси, сша