https://ria.ru/20230822/rsmd-1891423653.html
Патрушев: размещение в Азии американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
Патрушев: размещение в Азии американских РСМД угрожает Дальнему Востоку - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев: размещение в Азии американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
Планы США развернуть с помощью Японии ракеты средней и меньшей дальности в Азии создают дополнительные угрозы безопасности России, в том числе на Дальнем... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:42
2023-08-22T06:42
2023-08-22T08:27
россия
япония
азия
николай патрушев
игорь костюков (генштаб)
министерство обороны сша
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МАГАДАН, 22 авг — РИА Новости. Планы США развернуть с помощью Японии ракеты средней и меньшей дальности в Азии создают дополнительные угрозы безопасности России, в том числе на Дальнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Магадане на совещании по безопасности ДФО."Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям", — сказал он.Патрушев добавил, что США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая. В качестве примеров таких действий он привел образование военного союза AUKUS, поставки оружия Тайваню и создание нового союза "тихоокеанской четверки" США-Япония-Австралия-Филиппины.Секретарь Совбеза также отметил, что Токио стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО, и даже задумывается над получением ядерного оружия.Как сообщил на прошлой неделе начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков, Пентагон готовится развернуть в 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады.Эти подразделения смогут наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тысячи километров, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2,4 тысячи километров. В качестве возможного места размещения этого оружия, по словам Костюкова, рассматривается японский остров Ио.
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html
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россия, япония, азия, николай патрушев, игорь костюков (генштаб), министерство обороны сша
Россия, Япония, Азия, Николай Патрушев, Игорь Костюков (Генштаб), Министерство обороны США
Патрушев: размещение в Азии американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
Патрушев: участие Токио в размещении американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
МАГАДАН, 22 авг — РИА Новости. Планы США развернуть с помощью Японии ракеты средней и меньшей дальности в Азии создают дополнительные угрозы безопасности России, в том числе на Дальнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Магадане на совещании по безопасности ДФО.
«
"Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям", — сказал он.
Патрушев добавил, что США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая. В качестве примеров таких действий он привел образование военного союза AUKUS, поставки оружия Тайваню и создание нового союза "тихоокеанской четверки" США-Япония-Австралия-Филиппины.
Секретарь Совбеза также отметил, что Токио стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО, и даже задумывается над получением ядерного оружия.
Как сообщил на прошлой неделе начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков
, Пентагон готовится развернуть в 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады.
Эти подразделения смогут наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тысячи километров, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2,4 тысячи километров. В качестве возможного места размещения этого оружия, по словам Костюкова, рассматривается японский остров Ио.
Патрушев отметил цену, заплаченную Дальним Востоком за милитаризм Токио