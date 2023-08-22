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Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России - РИА Новости, 22.08.2023
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17:54 22.08.2023 (обновлено: 18:47 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html
Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России
Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России - РИА Новости, 22.08.2023
Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России
Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:54
2023-08-22T18:47
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше - это правда, мы это знаем - чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучшей. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин напомнил, что уже были сформулированы специальные поручения предложить дополнительные меры с сфере демографии, и что сегодня во всех субъектах запущены региональные программы по повышению рождаемости."И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ", - добавил Путин, отметив, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и добиться вместе перелома ситуации.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России

Путин сообщил о необходимости дополнительных мер для улучшения демографии в РФ

© Depositphotos.com / osons163Дети
Дети - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Depositphotos.com / osons163
Дети. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше - это правда, мы это знаем - чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучшей. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин напомнил, что уже были сформулированы специальные поручения предложить дополнительные меры с сфере демографии, и что сегодня во всех субъектах запущены региональные программы по повышению рождаемости.
"И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ", - добавил Путин, отметив, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и добиться вместе перелома ситуации.
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