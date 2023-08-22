https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html

Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России

Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России - РИА Новости, 22.08.2023

Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России

Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:54

2023-08-22T17:54

2023-08-22T18:47

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше - это правда, мы это знаем - чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучшей. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин напомнил, что уже были сформулированы специальные поручения предложить дополнительные меры с сфере демографии, и что сегодня во всех субъектах запущены региональные программы по повышению рождаемости."И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ", - добавил Путин, отметив, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и добиться вместе перелома ситуации.

https://ria.ru/20230622/kotyakov-1879750064.html

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россия, владимир путин, общество