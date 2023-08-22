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В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию - РИА Новости, 22.08.2023
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02:33 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/rossiya-1891414607.html
В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию
В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию - РИА Новости, 22.08.2023
В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию
Жители США не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Владимир Путин, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:33
2023-08-22T02:33
в мире
россия
сша
владимир путин
скотт риттер
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жители США не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Владимир Путин, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с Владимиром Соловьевым в эфире U.S. Tour of Duty."Здесь, в США, очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности. Главная причина заключается в степени невежества. Они не знают Россию, они ее не понимают и не представляют, как ее объяснить. В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на все", — пояснил Риттер.Эксперт отметил, что сам недавно провел в России 26 дней, путешествуя по стране и общаясь с людьми для лучшего понимания местной действительности."Двадцати шести дней недостаточно, но это начало. Россия очень сложная страна с глубокой историей и очень разными людьми. Было бы оскорблением заявить, что я за 26 дней понял все о России. Я бы не смог этого сделать и за 26 лет", — заявил эксперт.Аналитик добавил, что президент Владимир Путин, на его взгляд, не пытается диктовать всему миру российское видение решения проблем, а напротив, хочет слушать людей и решать вопросы сообща."Он слушает. Он хочет знать то, что беспокоит людей, чтобы он мог работать с ними для выработки решения. Дамы и господа, это оно и есть! Это путь вперед. Мы сможем это сделать, если начнем говорить с русскими", — подытожил Риттер.Ранее американский режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина, заявив, что он не такой, каким его изображают на Западе.
https://ria.ru/20230811/ritter-1889617332.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Владимир Соловьев (телеведущий)
В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию

Экс-разведчик США Риттер: в США определяют Россию через слово "Путин"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жители США не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Владимир Путин, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с Владимиром Соловьевым в эфире U.S. Tour of Duty.
"Здесь, в США, очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности. Главная причина заключается в степени невежества. Они не знают Россию, они ее не понимают и не представляют, как ее объяснить. В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на все", — пояснил Риттер.
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера
11 августа, 18:39
Эксперт отметил, что сам недавно провел в России 26 дней, путешествуя по стране и общаясь с людьми для лучшего понимания местной действительности.
"Двадцати шести дней недостаточно, но это начало. Россия очень сложная страна с глубокой историей и очень разными людьми. Было бы оскорблением заявить, что я за 26 дней понял все о России. Я бы не смог этого сделать и за 26 лет", — заявил эксперт.
Аналитик добавил, что президент Владимир Путин, на его взгляд, не пытается диктовать всему миру российское видение решения проблем, а напротив, хочет слушать людей и решать вопросы сообща.
«
"Он слушает. Он хочет знать то, что беспокоит людей, чтобы он мог работать с ними для выработки решения. Дамы и господа, это оно и есть! Это путь вперед. Мы сможем это сделать, если начнем говорить с русскими", — подытожил Риттер.
Ранее американский режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина, заявив, что он не такой, каким его изображают на Западе.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России
19 августа, 16:48
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСкотт РиттерВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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