https://ria.ru/20230822/rossiya-1891414607.html

В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию

В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию - РИА Новости, 22.08.2023

В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию

Жители США не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Владимир Путин, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:33

2023-08-22T02:33

2023-08-22T02:33

в мире

россия

сша

владимир путин

скотт риттер

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жители США не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является Владимир Путин, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с Владимиром Соловьевым в эфире U.S. Tour of Duty."Здесь, в США, очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности. Главная причина заключается в степени невежества. Они не знают Россию, они ее не понимают и не представляют, как ее объяснить. В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на все", — пояснил Риттер.Эксперт отметил, что сам недавно провел в России 26 дней, путешествуя по стране и общаясь с людьми для лучшего понимания местной действительности."Двадцати шести дней недостаточно, но это начало. Россия очень сложная страна с глубокой историей и очень разными людьми. Было бы оскорблением заявить, что я за 26 дней понял все о России. Я бы не смог этого сделать и за 26 лет", — заявил эксперт.Аналитик добавил, что президент Владимир Путин, на его взгляд, не пытается диктовать всему миру российское видение решения проблем, а напротив, хочет слушать людей и решать вопросы сообща."Он слушает. Он хочет знать то, что беспокоит людей, чтобы он мог работать с ними для выработки решения. Дамы и господа, это оно и есть! Это путь вперед. Мы сможем это сделать, если начнем говорить с русскими", — подытожил Риттер.Ранее американский режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина, заявив, что он не такой, каким его изображают на Западе.

https://ria.ru/20230811/ritter-1889617332.html

https://ria.ru/20230819/ritter-1891027441.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер, владимир соловьев (телеведущий)