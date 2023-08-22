https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html
Большинство россиян поддержали идею показа в школах патриотических роликов
Большинство россиян поддержали идею показа в школах патриотических роликов - РИА Новости, 22.08.2023
Большинство россиян поддержали идею показа в школах патриотических роликов
Около 80% опрошенных россиян поддержали инициативу показывать в школах видеоролики о специальной военной операции, 9% относятся нейтрально, следует из... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:47
2023-08-22T04:47
2023-08-22T04:47
россия
украина
общество
яна лантратова
синергия
госдума рф
сергей кравцов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Около 80% опрошенных россиян поддержали инициативу показывать в школах видеоролики о специальной военной операции, 9% относятся нейтрально, следует из результатов опроса аналитического центра университета "Синергии", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Большинство граждан России (79%) поддерживают инициативу по показу в школах патриотических видеороликов о спецоперации на территории Украины. Против этой идеи выступает примерно каждый десятый опрошенный (12%), еще 9% относятся к ней нейтрально", - говорится в сообщении. Добавляется, что по мнению 46% сторонников инициативы, патриотические видеоролики прежде всего должны содержать интервью с участниками спецоперации, еще 35% поддержавших инициативу считают, что необходимо делать упор на аналитику со стороны экспертов, которые бы разъясняли школьникам причины и задачи специальной военной операции, 19% опрошенных считают, что в основе информационных материалов должны лежать репортажи с места боевых действий. Кроме того, главными целями видеороликов в понимании респондентов являются формирование чувства патриотизма у школьников (такой ответ дали 44%), воспитание уважения к защитникам отечества (31%) и объективное информирование о ходе СВО (25%). "Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ведь школа не только дает полезные знания и навыки, но и формирует ценностные установки. Благодаря этому на выходе из школы мы получаем думающих граждан, которые в ходе своего профессионального становления сознательно вносят посильный вклад в развитие благосостояния и укрепление безопасности нашей страны", - сказал ректор "Синергии" Артем Васильев, его слова приводятся в сообщении. Как отметили в вузе, большинство россиян (76%) заметили, что патриотический контент о спецоперации блокируется иностранными видеосервисами и соцсетями, 13% не обратили на это внимание, еще 11% затруднились с ответом. Лучше всего было бы демонстрировать патриотические ролики на занятиях "Разговоры о важном" и "Основы безопасности и защита Родины" (так ответили 47% опрошенных), на уроках по истории (34%) и в рамках внеурочной деятельности (19%), подчеркнули в "Синергии". Каждый второй (53%) считает, что показывать в школах видеоролики о СВО целесообразно один раз в неделю, треть опрошенных (31%) предлагает устраивать показы дважды в неделю, а 16% сказали, что это нужно делать чаще – более двух раз еженедельно. Больше трети участников (39%) исследования одобрили идею заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о том, чтобы привлекать школьников к работе над патриотическими видеороликами, каждый пятый опрошенный (23%) отнесся к этому предложению скептически, 38% не определились со своим мнением на этот счет. При этом 51% респондентов уверены, что за последний год уровень патриотизма среди школьников вырос благодаря усилению воспитательной компоненты в сфере образования, большую роль в этом сыграли новые патриотические традиции, такие как поднятие флага, и предмет "Разговоры о важном", 13% граждан, наоборот, заметили снижение уровня патриотических настроений среди молодежи, оставшиеся 36% сказали, что не увидели существенных изменений в этом плане, заключили в вузе. Опрос проводился Аналитическим центром университета "Синергия" 17 и 18 августа, анкета с вопросами рассылалась респондентам по электронной почте, всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах России. Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой показывать в школах патриотические видеоролики, посвященные СВО, которые будут создаваться при поддержке Минобороны, в документе отмечается, что данный формат видео поможет ученикам "почувствовать свое единство с российскими бойцами, сражающимися против неонацистского режима и его пособников". Минпросвещения РФ позднее поддержало такую инициативу.
https://ria.ru/20230809/uchebniki-1889068573.html
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россия, украина, общество, яна лантратова, синергия, госдума рф, сергей кравцов
Россия, Украина, Общество, Яна Лантратова, Синергия, Госдума РФ, Сергей Кравцов
Большинство россиян поддержали идею показа в школах патриотических роликов
"Синергия": 80% россиян поддержали идею показа в школах патриотических роликов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Около 80% опрошенных россиян поддержали инициативу показывать в школах видеоролики о специальной военной операции, 9% относятся нейтрально, следует из результатов опроса аналитического центра университета "Синергии", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Большинство граждан России (79%) поддерживают инициативу по показу в школах патриотических видеороликов о спецоперации на территории Украины. Против этой идеи выступает примерно каждый десятый опрошенный (12%), еще 9% относятся к ней нейтрально", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по мнению 46% сторонников инициативы, патриотические видеоролики прежде всего должны содержать интервью с участниками спецоперации, еще 35% поддержавших инициативу считают, что необходимо делать упор на аналитику со стороны экспертов, которые бы разъясняли школьникам причины и задачи специальной военной операции, 19% опрошенных считают, что в основе информационных материалов должны лежать репортажи с места боевых действий.
Кроме того, главными целями видеороликов в понимании респондентов являются формирование чувства патриотизма у школьников (такой ответ дали 44%), воспитание уважения к защитникам отечества (31%) и объективное информирование о ходе СВО (25%).
"Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ведь школа не только дает полезные знания и навыки, но и формирует ценностные установки. Благодаря этому на выходе из школы мы получаем думающих граждан, которые в ходе своего профессионального становления сознательно вносят посильный вклад в развитие благосостояния и укрепление безопасности нашей страны", - сказал ректор "Синергии
" Артем Васильев, его слова приводятся в сообщении.
Как отметили в вузе, большинство россиян (76%) заметили, что патриотический контент о спецоперации блокируется иностранными видеосервисами и соцсетями, 13% не обратили на это внимание, еще 11% затруднились с ответом.
Лучше всего было бы демонстрировать патриотические ролики на занятиях "Разговоры о важном" и "Основы безопасности и защита Родины" (так ответили 47% опрошенных), на уроках по истории (34%) и в рамках внеурочной деятельности (19%), подчеркнули в "Синергии".
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Каждый второй (53%) считает, что показывать в школах видеоролики о СВО целесообразно один раз в неделю, треть опрошенных (31%) предлагает устраивать показы дважды в неделю, а 16% сказали, что это нужно делать чаще – более двух раз еженедельно.
Больше трети участников (39%) исследования одобрили идею заместителя председателя комитета Госдумы
по просвещению Яны Лантратовой
о том, чтобы привлекать школьников к работе над патриотическими видеороликами, каждый пятый опрошенный (23%) отнесся к этому предложению скептически, 38% не определились со своим мнением на этот счет.
При этом 51% респондентов уверены, что за последний год уровень патриотизма среди школьников вырос благодаря усилению воспитательной компоненты в сфере образования, большую роль в этом сыграли новые патриотические традиции, такие как поднятие флага, и предмет "Разговоры о важном", 13% граждан, наоборот, заметили снижение уровня патриотических настроений среди молодежи, оставшиеся 36% сказали, что не увидели существенных изменений в этом плане, заключили в вузе.
Опрос проводился Аналитическим центром университета "Синергия" 17 и 18 августа, анкета с вопросами рассылалась респондентам по электронной почте, всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах России.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
с просьбой показывать в школах патриотические видеоролики, посвященные СВО, которые будут создаваться при поддержке Минобороны, в документе отмечается, что данный формат видео поможет ученикам "почувствовать свое единство с российскими бойцами, сражающимися против неонацистского режима и его пособников". Минпросвещения РФ позднее поддержало такую инициативу.
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