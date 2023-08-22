https://ria.ru/20230822/roboty-1891579949.html
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России - РИА Новости, 22.08.2023
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России
Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:28
2023-08-22T18:28
2023-08-22T18:41
экономика
россия
денис мантуров
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роботы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если говорить про наличие роботов на нашем рынке, в этом у нас никогда не было дефицита. Ранее представленные модели иностранного производства сейчас замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ."Промышленные роботы сейчас делают семь отечественных компаний. В прошлом году они отгрузили заказчикам 120 единиц продукции. При этом их текущие производственные мощности почти в четыре раза больше", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роботы
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роботы
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России
Мантуров: дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было