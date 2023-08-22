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Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России - РИА Новости, 22.08.2023
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18:28 22.08.2023 (обновлено: 18:41 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/roboty-1891579949.html
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России - РИА Новости, 22.08.2023
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России
Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:28
2023-08-22T18:41
экономика
россия
денис мантуров
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роботы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если говорить про наличие роботов на нашем рынке, в этом у нас никогда не было дефицита. Ранее представленные модели иностранного производства сейчас замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ.&quot;Промышленные роботы сейчас делают семь отечественных компаний. В прошлом году они отгрузили заказчикам 120 единиц продукции. При этом их текущие производственные мощности почти в четыре раза больше&quot;, - добавил вице-премьер.
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экономика, россия, денис мантуров, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роботы
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роботы
Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России

Мантуров: дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРобот на упаковке на алюминиевом заводе
Робот на упаковке на алюминиевом заводе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Робот на упаковке на алюминиевом заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Если говорить про наличие роботов на нашем рынке, в этом у нас никогда не было дефицита. Ранее представленные модели иностранного производства сейчас замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ.
«

"Промышленные роботы сейчас делают семь отечественных компаний. В прошлом году они отгрузили заказчикам 120 единиц продукции. При этом их текущие производственные мощности почти в четыре раза больше", - добавил вице-премьер.

Управление с помощью искуственного интелекта - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В России создадут роботизированную фабрику наноспутников
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Роботы
 
 
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