https://ria.ru/20230822/roboty-1891579949.html

Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России

Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России - РИА Новости, 22.08.2023

Мантуров заявил об отсутствии дефицита промышленных роботов в России

Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:28

2023-08-22T18:28

2023-08-22T18:41

экономика

россия

денис мантуров

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роботы

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если говорить про наличие роботов на нашем рынке, в этом у нас никогда не было дефицита. Ранее представленные модели иностранного производства сейчас замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ."Промышленные роботы сейчас делают семь отечественных компаний. В прошлом году они отгрузили заказчикам 120 единиц продукции. При этом их текущие производственные мощности почти в четыре раза больше", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, денис мантуров, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роботы