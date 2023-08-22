https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html
Путин заявил о росте инфляционных рисков
Путин заявил о росте инфляционных рисков - РИА Новости, 22.08.2023
Путин заявил о росте инфляционных рисков
Инфляционные риски в РФ растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:52
2023-08-22T17:52
2023-08-22T22:02
экономика
россия
владимир путин
цены на нефть
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инфляционные риски в РФ растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник."Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсусы мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html
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Путин об инфляции: "Консенсус всегда находили, найдем и сейчас"
Путин об инфляции: "Консенсус всегда находили, найдем и сейчас"
2023-08-22T17:52
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PT0M39S
РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть
Путин заявил о росте инфляционных рисков
Путин: на первом плане стоит задача сдержать рост инфляционных рисков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инфляционные риски в РФ растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник.
"Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсусы мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас", - сказал Путин.
Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году