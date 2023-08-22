https://ria.ru/20230822/riski-1891570917.html

Путин заявил о росте инфляционных рисков

Путин заявил о росте инфляционных рисков - РИА Новости, 22.08.2023

Путин заявил о росте инфляционных рисков

Инфляционные риски в РФ растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:52

2023-08-22T17:52

2023-08-22T22:02

экономика

россия

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инфляционные риски в РФ растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник."Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсусы мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html

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Путин об инфляции: "Консенсус всегда находили, найдем и сейчас" Путин об инфляции: "Консенсус всегда находили, найдем и сейчас" 2023-08-22T17:52 true PT0M39S

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экономика, россия, владимир путин, цены на нефть