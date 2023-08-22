https://ria.ru/20230822/rianna-1891412735.html
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ
Американская певица Рианна родила второго ребенка в начале августа, сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:42
2023-08-22T01:42
2023-08-22T01:42
шоубиз
рианна (робин фенти)
лос-анджелес
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американская певица Рианна родила второго ребенка в начале августа, сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники. "Рианна и (рэпер – ред.) A$AP Rocky теперь официально родители во второй раз …Мы узнали, что она втайне родила еще одного мальчика ранее в этом месяце", - пишет издание. Как сообщили TMZ источники, ребенок родился 3 августа в Лос-Анджелесе, его имя начинается на букву "Р". В феврале 2023 года сообщалось, что Рианна беременна вторым ребенком. Американская певица родила первенца 13 мая 2022 года. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара встречается после многих лет дружбы.
https://rsport.ria.ru/20230819/latypov-1890981114.html
лос-анджелес
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рианна (робин фенти), лос-анджелес
Шоубиз, Рианна (Робин Фенти), Лос-Анджелес
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ
TMZ: американская певица Рианна в начале августа родила второго ребенка