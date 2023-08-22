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Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
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Шоубиз
 
01:42 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/rianna-1891412735.html
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ
Американская певица Рианна родила второго ребенка в начале августа, сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:42
2023-08-22T01:42
шоубиз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американская певица Рианна родила второго ребенка в начале августа, сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники. "Рианна и (рэпер – ред.) A$AP Rocky теперь официально родители во второй раз …Мы узнали, что она втайне родила еще одного мальчика ранее в этом месяце", - пишет издание. Как сообщили TMZ источники, ребенок родился 3 августа в Лос-Анджелесе, его имя начинается на букву "Р". В феврале 2023 года сообщалось, что Рианна беременна вторым ребенком. Американская певица родила первенца 13 мая 2022 года. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара встречается после многих лет дружбы.
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рианна (робин фенти), лос-анджелес
Шоубиз, Рианна (Робин Фенти), Лос-Анджелес
Певица Рианна родила второго ребенка, сообщили СМИ

TMZ: американская певица Рианна в начале августа родила второго ребенка

© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПевица Рианна
Певица Рианна - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Певица Рианна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американская певица Рианна родила второго ребенка в начале августа, сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Рианна и (рэпер – ред.) A$AP Rocky теперь официально родители во второй раз …Мы узнали, что она втайне родила еще одного мальчика ранее в этом месяце", - пишет издание.
Как сообщили TMZ источники, ребенок родился 3 августа в Лос-Анджелесе, его имя начинается на букву "Р".
В феврале 2023 года сообщалось, что Рианна беременна вторым ребенком.
Американская певица родила первенца 13 мая 2022 года. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара встречается после многих лет дружбы.
Биатлонист Эдуард Латыпов и его супруга Дарья во второй раз стали родителями - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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ШоубизРианна (Робин Фенти)Лос-Анджелес
 
 
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