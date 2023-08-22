https://ria.ru/20230822/retsessiya-1891418780.html
Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году
Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году - РИА Новости, 22.08.2023
Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году
Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:13
2023-08-22T04:13
2023-08-22T04:13
сша
китай
великобритания
николай иванов
эксперт ра
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют столкнуться с рецессией, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является "мягкая посадка" для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной", - прокомментировал он. Иванов отметил, что пока мировая экономика достаточно хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков, замедление не перешло в рецессию, но "виды на будущий год более сложные". "Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны", - ответил он на вопрос, стоит ли ждать в этом или следующем году рецессии в крупных экономиках.
https://ria.ru/20230709/usa-1883144957.html
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сша, китай, великобритания, николай иванов, эксперт ра
США, Китай, Великобритания, Николай Иванов, Эксперт РА
Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году
Экономист Иванов: страны Европы в 2024 году могут столкнуться с рецессией
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют столкнуться с рецессией, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов.
«
"Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является "мягкая посадка" для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной", - прокомментировал он.
Иванов отметил, что пока мировая экономика достаточно хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков, замедление не перешло в рецессию, но "виды на будущий год более сложные".
"Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны", - ответил он на вопрос, стоит ли ждать в этом или следующем году рецессии в крупных экономиках.
Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин