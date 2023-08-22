https://ria.ru/20230822/retsessiya-1891418780.html

Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году

Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году - РИА Новости, 22.08.2023

Экономист спрогнозировал рецессию в крупных европейских странах в 2024 году

Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:13

2023-08-22T04:13

2023-08-22T04:13

сша

китай

великобритания

николай иванов

эксперт ра

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют столкнуться с рецессией, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является "мягкая посадка" для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной", - прокомментировал он. Иванов отметил, что пока мировая экономика достаточно хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков, замедление не перешло в рецессию, но "виды на будущий год более сложные". "Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны", - ответил он на вопрос, стоит ли ждать в этом или следующем году рецессии в крупных экономиках.

https://ria.ru/20230709/usa-1883144957.html

сша

китай

великобритания

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сша, китай, великобритания, николай иванов, эксперт ра