https://ria.ru/20230822/renovatsiya-1891567399.html

Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года

Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года - РИА Новости, 22.08.2023

Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года

Пилотный проект по масштабной реновации ЗАТО Озерск Челябинской области, рассчитанный до конца 2025 года и объемом финансирования в размере 225 миллионов... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:39

2023-08-22T17:39

2023-08-22T17:41

челябинская область

общество

озерск

челябинская область

алексей текслер

фгуп "по "маяк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Пилотный проект по масштабной реновации ЗАТО Озерск Челябинской области, рассчитанный до конца 2025 года и объемом финансирования в размере 225 миллионов рублей, запустили власти региона, сообщила во вторник пресс-служба правительства области. По данным пресс-службы, в присутствии главы региона Алексея Текслера состоялось подписание программы развития Озерского городского округа "Наш дом – наш двор – наш город", которая включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика Озерска. Подписи под документом поставили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк" Андрей Порошин. "По сути запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 млн рублей: 50 миллионов рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 миллионов рублей – ПО "Маяк". Думаю, что и по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера. Таким образом, Озерск стал пилотным проектом в стране, в дальнейшем возможно тиражирование такой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и по стране, поясняется в сообщении. Реализация программы развития ЗАТО Озерск запланирована на 2023-2025 годы, уточняется в сообщении. Губернатор области напомнил, что в последние годы Озерск меняется, в том числе за счет участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", обновляются общественные пространства, парки, скверы: так, недавно открылся уникальный ледовый дворец "Высота", построенный в рамках государственно-частного партнерства. Как отметил Андрей Порошин, "ПО "Маяк" был всегда неотрывно связан с городом. "На заре становления атомной промышленности наши отцы-основатели уже это понимали, даже драматический театр у нас в городе открылся раньше, чем был запущен первый атомный реактор. Важно, что программа развития Озерска будет реализовываться совместно: и область, и городская администрация, и наше предприятие – все вовлечены в этот процесс, а самое главное, что в него вовлечены горожане, потому что предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями. Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована", - цитирует пресс-служба правительства слова Порошина. Кроме того, Евгений Щербаков пояснил, что этот проект улучшит качество жизни всех горожан. "Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тысяч квадратных метров), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города", - цитирует пресс-служба правительства слова Щербакова.

https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

https://ria.ru/20230802/gazifikatsiya-1887742996.html

https://ria.ru/20230724/konkurs-1886008373.html

озерск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, озерск, челябинская область, алексей текслер, фгуп "по "маяк"