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Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года - РИА Новости, 22.08.2023
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Челябинская область
 
17:39 22.08.2023 (обновлено: 17:41 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/renovatsiya-1891567399.html
Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года
Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года - РИА Новости, 22.08.2023
Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года
Пилотный проект по масштабной реновации ЗАТО Озерск Челябинской области, рассчитанный до конца 2025 года и объемом финансирования в размере 225 миллионов... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:39
2023-08-22T17:41
челябинская область
общество
озерск
челябинская область
алексей текслер
фгуп "по "маяк"
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Пилотный проект по масштабной реновации ЗАТО Озерск Челябинской области, рассчитанный до конца 2025 года и объемом финансирования в размере 225 миллионов рублей, запустили власти региона, сообщила во вторник пресс-служба правительства области. По данным пресс-службы, в присутствии главы региона Алексея Текслера состоялось подписание программы развития Озерского городского округа "Наш дом – наш двор – наш город", которая включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика Озерска. Подписи под документом поставили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк" Андрей Порошин. "По сути запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 млн рублей: 50 миллионов рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 миллионов рублей – ПО "Маяк". Думаю, что и по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера. Таким образом, Озерск стал пилотным проектом в стране, в дальнейшем возможно тиражирование такой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и по стране, поясняется в сообщении. Реализация программы развития ЗАТО Озерск запланирована на 2023-2025 годы, уточняется в сообщении. Губернатор области напомнил, что в последние годы Озерск меняется, в том числе за счет участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", обновляются общественные пространства, парки, скверы: так, недавно открылся уникальный ледовый дворец "Высота", построенный в рамках государственно-частного партнерства. Как отметил Андрей Порошин, "ПО "Маяк" был всегда неотрывно связан с городом. "На заре становления атомной промышленности наши отцы-основатели уже это понимали, даже драматический театр у нас в городе открылся раньше, чем был запущен первый атомный реактор. Важно, что программа развития Озерска будет реализовываться совместно: и область, и городская администрация, и наше предприятие – все вовлечены в этот процесс, а самое главное, что в него вовлечены горожане, потому что предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями. Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована", - цитирует пресс-служба правительства слова Порошина. Кроме того, Евгений Щербаков пояснил, что этот проект улучшит качество жизни всех горожан. "Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тысяч квадратных метров), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города", - цитирует пресс-служба правительства слова Щербакова.
https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html
https://ria.ru/20230802/gazifikatsiya-1887742996.html
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общество, озерск, челябинская область, алексей текслер, фгуп "по "маяк"
Челябинская область, Общество, Озерск, Челябинская область, Алексей Текслер, ФГУП "ПО "Маяк"

Масштабную реновацию челябинского Озерска проведут до конца 2025 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Пилотный проект по масштабной реновации ЗАТО Озерск Челябинской области, рассчитанный до конца 2025 года и объемом финансирования в размере 225 миллионов рублей, запустили власти региона, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.
По данным пресс-службы, в присутствии главы региона Алексея Текслера состоялось подписание программы развития Озерского городского округа "Наш дом – наш двор – наш город", которая включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика Озерска. Подписи под документом поставили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк" Андрей Порошин.
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"По сути запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 млн рублей: 50 миллионов рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 миллионов рублей – ПО "Маяк". Думаю, что и по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера.
Таким образом, Озерск стал пилотным проектом в стране, в дальнейшем возможно тиражирование такой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и по стране, поясняется в сообщении.
Реализация программы развития ЗАТО Озерск запланирована на 2023-2025 годы, уточняется в сообщении.
Губернатор области напомнил, что в последние годы Озерск меняется, в том числе за счет участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", обновляются общественные пространства, парки, скверы: так, недавно открылся уникальный ледовый дворец "Высота", построенный в рамках государственно-частного партнерства.
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Как отметил Андрей Порошин, "ПО "Маяк" был всегда неотрывно связан с городом. "На заре становления атомной промышленности наши отцы-основатели уже это понимали, даже драматический театр у нас в городе открылся раньше, чем был запущен первый атомный реактор. Важно, что программа развития Озерска будет реализовываться совместно: и область, и городская администрация, и наше предприятие – все вовлечены в этот процесс, а самое главное, что в него вовлечены горожане, потому что предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями. Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована", - цитирует пресс-служба правительства слова Порошина.
Кроме того, Евгений Щербаков пояснил, что этот проект улучшит качество жизни всех горожан. "Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тысяч квадратных метров), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города", - цитирует пресс-служба правительства слова Щербакова.
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