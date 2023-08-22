https://ria.ru/20230822/remont-1891569512.html

В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ

В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ - РИА Новости, 22.08.2023

В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ

К началу нового учебного года в РФ будет отремонтировано почти 1,3 тысячи школ, также еще почти 500 школ отремонтируют до конца года, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:48

2023-08-22T17:48

2023-08-22T18:13

общество

россия

владимир путин

москва

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_360e40c1004af88cdafb128a789f8f77.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в РФ будет отремонтировано почти 1,3 тысячи школ, также еще почти 500 школ отремонтируют до конца года, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается общего образования, то здесь у нас так же большие планы. К началу нового учебного года, а он стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1300 школ, еще почти 500 школ завершат ремонт до конца календарного года", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он добавил, что до 2030 года в России будут созданы 25 современных университетских кампусов, первые 17 таких проектов уже отобраны и уже стартовали в Москве, в Нижнем Новгороде, в Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине."Уверен, что передовые, комфортные условия для учебы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям, а значит, выпускники получат интересную, высоко оплачиваемую работу, возможность реализовать себя", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230822/shkoly-1891490795.html

россия

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, москва, нижний новгород