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В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ
В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ - РИА Новости, 22.08.2023
В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ
К началу нового учебного года в РФ будет отремонтировано почти 1,3 тысячи школ, также еще почти 500 школ отремонтируют до конца года, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:48
2023-08-22T17:48
2023-08-22T18:13
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в РФ будет отремонтировано почти 1,3 тысячи школ, также еще почти 500 школ отремонтируют до конца года, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается общего образования, то здесь у нас так же большие планы. К началу нового учебного года, а он стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1300 школ, еще почти 500 школ завершат ремонт до конца календарного года", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он добавил, что до 2030 года в России будут созданы 25 современных университетских кампусов, первые 17 таких проектов уже отобраны и уже стартовали в Москве, в Нижнем Новгороде, в Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине."Уверен, что передовые, комфортные условия для учебы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям, а значит, выпускники получат интересную, высоко оплачиваемую работу, возможность реализовать себя", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, москва, нижний новгород
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва, Нижний Новгород
В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ
Путин: к началу нового учебного года отремонтируют почти 1300 школ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в РФ будет отремонтировано почти 1,3 тысячи школ, также еще почти 500 школ отремонтируют до конца года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается общего образования, то здесь у нас так же большие планы. К началу нового учебного года, а он стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1300 школ, еще почти 500 школ завершат ремонт до конца календарного года", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он добавил, что до 2030 года в России будут созданы 25 современных университетских кампусов, первые 17 таких проектов уже отобраны и уже стартовали в Москве
, в Нижнем Новгороде
, в Уфе
, Калининграде
, Екатеринбурге
, Новосибирске
, Челябинске
и на Сахалине
.
"Уверен, что передовые, комфортные условия для учебы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям, а значит, выпускники получат интересную, высоко оплачиваемую работу, возможность реализовать себя", - сказал Путин.
Вторая волна отбора передовых инженерных школ будет осенью