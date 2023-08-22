https://ria.ru/20230822/remont-1891552167.html

Руденя: в 2023 году отремонтируют 450 км дорог Верхневолжья по нацпроекту

Руденя: в 2023 году отремонтируют 450 км дорог Верхневолжья по нацпроекту - РИА Новости, 22.08.2023

Руденя: в 2023 году отремонтируют 450 км дорог Верхневолжья по нацпроекту

В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 450 километров автодорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:49

2023-08-22T16:49

2023-08-22T16:49

тверская область

тверь

автомобильные дороги

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ТВЕРЬ, 22 авг – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 450 километров автодорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства. Реализация в регионе национального проекта рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства. "В настоящее время ремонтные работы на дорогах Верхневолжья продолжаются в больших объемах. Сдано и в высокой степени готовности свыше 80% от плана. Хочу обратить внимание – часть дорог должна быть введена к 1 сентября. Это объекты, где дети пойдут в школу, расположенные как в городской черте, так и в сельской местности. Необходимо приложить все усилия для завершения ремонтов в срок", – приводятся в сообщении слова Рудени. Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль за реализацией работ на таких объектах. Глава региона также подчеркнул, что отдельного внимания требуют проекты, направленные на повышение безопасности на дорогах региона, создание современных систем контроля и организации дорожного движения. В 2023 году в Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" предусмотрен ремонт на 51 объекте протяженностью более 450 километров. Ключевым проектом в рамках нацпроекта является ввод Западного моста в Твери. В настоящее время завершено устройство опор моста, идет сварка и надвижка пролетов. Кроме того, ведутся работы по ремонту еще 10 мостовых сооружений Верхневолжья. В этом году в Твери в нормативное состояние по нацпроекту приводят 20 объектов улично-дорожной сети. Большинство из них сданы или находятся в высокой степени готовности. По нацпроекту проводятся также мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах Тверской области. В частности, это установка камер фотовидеофиксации. В 2023 году количество таких объектов на дорогах области будет доведено до 154 единиц. Обустраивают также датчики интенсивности транспортного потока, так называемые "умные" светофоры. В 2022-2023 годах установлено более 20 таких объектов, еще 43 планируют установить в 2024 году, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230820/obekty-1891149503.html

https://ria.ru/20230816/most-1890509169.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, автомобильные дороги