https://ria.ru/20230822/razvitie-1891600351.html

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ - РИА Новости, 22.08.2023

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

Украинское правительство выделило министерству обороны страны почти 7,5 миллиона долларов на обеспечение деятельности ВСУ, в том числе на подготовку кадров,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:46

2023-08-22T19:46

2023-08-22T19:46

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинское правительство выделило министерству обороны страны почти 7,5 миллиона долларов на обеспечение деятельности ВСУ, в том числе на подготовку кадров, сообщил во вторник представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. "Выделено министерству обороны… на безвозвратной основе 275 миллионов гривен (почти 7,5 миллиона долларов), это расходы развития, на реализацию бюджетной программы "Обеспечение деятельности вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны", - говорится в сообщении Мельничука, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина направила на военные нужды 100 процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и донаты благотворителей. Он также сообщал, что оборонный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины