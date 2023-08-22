https://ria.ru/20230822/putin-1891577719.html
Путин назвал масштаб задач, которые решают власти, исключительным
Путин назвал масштаб задач, которые решают власти, исключительным - РИА Новости, 22.08.2023
Путин назвал масштаб задач, которые решают власти, исключительным
Масштаб и сложность задач, которые решают власти, носят исключительный характер и требуют максимальной концентрации, ситуация в целом стабильная, заявил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:18
2023-08-22T18:18
2023-08-22T18:18
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Масштаб и сложность задач, которые решают власти, носят исключительный характер и требуют максимальной концентрации, ситуация в целом стабильная, заявил президент РФ Владимир Путин. "Масштаб и сложность задач, которые мы решаем и продолжаем решать, носят, действительно, исключительный характер. Планы у нас амбициозные, большие и требуют максимальной ответственности и концентрации от каждого управленца, специалиста, сотрудника в столице, в региональных центрах, на местах", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства добавил, что где-то по отдельным направлениям работа идет с опережением, а где-то "есть определенная просадка по срокам или по объему", но в целом, "несмотря на множество внутренних и внешних вызовов", ситуация стабильная и рабочая. "Ее нужно внимательно отслеживать, мониторить, чтобы - я повторю - принимать четкие, а главное, своевременные управленческие решения", - заключил президент.
https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал масштаб задач, которые решают власти, исключительным
Путин: масштаб задач, которые решают власти, носят исключительный характер
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Масштаб и сложность задач, которые решают власти, носят исключительный характер и требуют максимальной концентрации, ситуация в целом стабильная, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Масштаб и сложность задач, которые мы решаем и продолжаем решать, носят, действительно, исключительный характер. Планы у нас амбициозные, большие и требуют максимальной ответственности и концентрации от каждого управленца, специалиста, сотрудника в столице, в региональных центрах, на местах", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Глава государства добавил, что где-то по отдельным направлениям работа идет с опережением, а где-то "есть определенная просадка по срокам или по объему", но в целом, "несмотря на множество внутренних и внешних вызовов", ситуация стабильная и рабочая.
"Ее нужно внимательно отслеживать, мониторить, чтобы - я повторю - принимать четкие, а главное, своевременные управленческие решения", - заключил президент.
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