https://ria.ru/20230822/putin-1891577568.html
Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением
Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением - РИА Новости, 22.08.2023
Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением
Ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях набирает обороты, также с опережением графика ведется работа по строительству медицинских объектов в рамках... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:18
2023-08-22T18:18
2023-08-22T18:18
общество
россия
владимир путин
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях набирает обороты, также с опережением графика ведется работа по строительству медицинских объектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "Набирает темп ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях, а также опорной дорожной сети. Напомню, к 2030 году не менее 85% таких дорог должны отвечать современным нормативным требованиям. При этом, по итогам июля показатель в агломерациях уже превысил 80%. Подобная работа также с опережением графика ведется и в строительстве больниц, поликлиник, ФАПов в рамках нацпроекта "Здравоохранения"", - заявил Путин. Он добавил, что с 2015 года было введено 3600 капитальных объектов, из них 3,5 тысячи в первичном звене здравоохранения. "При этом, сформирован еще больший задел, благодаря переносу расходов, что называется влево, на более ранние периоды, мы в 4 раза увеличиваем ввод объектов здравоохранения в будущем году, их будет запущено 6,5 тысячи по всей стране", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230822/promyshlennost-1891574525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3322798bdecbd9d6f0767364e367f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением
Путин: в сфере здравоохранения и ремонте дорог задачи выполняются с опережением