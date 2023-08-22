https://ria.ru/20230822/putin-1891577568.html

Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением

Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением - РИА Новости, 22.08.2023

Путин назвал сферы, выполняющие задачи с опережением

Ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях набирает обороты, также с опережением графика ведется работа по строительству медицинских объектов в рамках... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:18

2023-08-22T18:18

2023-08-22T18:18

общество

россия

владимир путин

здравоохранение

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях набирает обороты, также с опережением графика ведется работа по строительству медицинских объектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "Набирает темп ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях, а также опорной дорожной сети. Напомню, к 2030 году не менее 85% таких дорог должны отвечать современным нормативным требованиям. При этом, по итогам июля показатель в агломерациях уже превысил 80%. Подобная работа также с опережением графика ведется и в строительстве больниц, поликлиник, ФАПов в рамках нацпроекта "Здравоохранения"", - заявил Путин. Он добавил, что с 2015 года было введено 3600 капитальных объектов, из них 3,5 тысячи в первичном звене здравоохранения. "При этом, сформирован еще больший задел, благодаря переносу расходов, что называется влево, на более ранние периоды, мы в 4 раза увеличиваем ввод объектов здравоохранения в будущем году, их будет запущено 6,5 тысячи по всей стране", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230822/promyshlennost-1891574525.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, здравоохранение