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Путин рассказал о решении проблемы загрузки дальневосточных портов - РИА Новости, 22.08.2023
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18:03 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/putin-1891573297.html
Путин рассказал о решении проблемы загрузки дальневосточных портов
Путин рассказал о решении проблемы загрузки дальневосточных портов - РИА Новости, 22.08.2023
Путин рассказал о решении проблемы загрузки дальневосточных портов
Совместная работа правительства РФ и РЖД позволила нарастить вывоз контейнеров с дальневосточных портов в европейские порты и решить проблему, когда нагрузка на РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:03
2023-08-22T18:03
экономика
технологии
россия
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совместная работа правительства РФ и РЖД позволила нарастить вывоз контейнеров с дальневосточных портов в европейские порты и решить проблему, когда нагрузка на дальневосточные резко возросла, сообщил президент России Владимир Путин. "Важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают. Вот пример из недавнего прошлого: в начале этого года резко повысилась загрузка дальневосточных портов импортными контейнерами. Но благодаря совместным действиям правительства, РЖД удалось нарастить вывоз контейнеров в европейскую часть России, что существенно упростило и ускорило доставку грузов, решило возникшую проблему", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры - в первую очередь на азово-черноморском, восточном и южном направлениях. Важно, чтобы пропускная способность инфраструктуры росла опережающими темпами. "Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет, дело за их воплощением в жизнь на практике", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230822/putin-1891571466.html
https://ria.ru/20230822/zasedanie-1891563249.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, ржд
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, РЖД
Путин рассказал о решении проблемы загрузки дальневосточных портов

Путин: правительство и РЖД решили проблему загрузки дальневосточных портов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совместная работа правительства РФ и РЖД позволила нарастить вывоз контейнеров с дальневосточных портов в европейские порты и решить проблему, когда нагрузка на дальневосточные резко возросла, сообщил президент России Владимир Путин.
"Важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают. Вот пример из недавнего прошлого: в начале этого года резко повысилась загрузка дальневосточных портов импортными контейнерами. Но благодаря совместным действиям правительства, РЖД удалось нарастить вывоз контейнеров в европейскую часть России, что существенно упростило и ускорило доставку грузов, решило возникшую проблему", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу
Вчера, 17:56
По его словам, для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры - в первую очередь на азово-черноморском, восточном и южном направлениях. Важно, чтобы пропускная способность инфраструктуры росла опережающими темпами.
"Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет, дело за их воплощением в жизнь на практике", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин проводит заседание совета по нацпроектам
Вчера, 17:27
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинРЖД
 
 
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