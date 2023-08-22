https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html

Путин сообщил о росте реальных доходов россиян

Путин сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 22.08.2023

Путин сообщил о росте реальных доходов россиян

Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:00

2023-08-22T18:00

2023-08-22T18:09

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник."Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов - работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона - должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", - сказал Путин.Также президент сообщил, что за первое полугодие 2023-го средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Путин отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта РФ – это один из главных показателей эффективности управленческих команд.

https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, экономика, россия