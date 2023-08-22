https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 22.08.2023
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян
Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:09
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник."Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов - работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона - должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", - сказал Путин.Также президент сообщил, что за первое полугодие 2023-го средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Путин отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта РФ – это один из главных показателей эффективности управленческих команд.
https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян
Путин сообщил о росте реальных доходов и средней зарплаты россиян
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник.
"Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов - работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона - должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", - сказал Путин.
Также президент сообщил, что за первое полугодие 2023-го средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Путин отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта РФ – это один из главных показателей эффективности управленческих команд.
Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой