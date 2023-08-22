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Путин сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 22.08.2023
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18:00 22.08.2023 (обновлено: 18:09 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 22.08.2023
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян
Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:09
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник."Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов - работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона - должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", - сказал Путин.Также президент сообщил, что за первое полугодие 2023-го средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Путин отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта РФ – это один из главных показателей эффективности управленческих команд.
https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян

Путин сообщил о росте реальных доходов и средней зарплаты россиян

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник.
"Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов - работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона - должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", - сказал Путин.
Также президент сообщил, что за первое полугодие 2023-го средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Путин отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта РФ – это один из главных показателей эффективности управленческих команд.
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Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой
21 августа, 00:12
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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