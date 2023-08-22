https://ria.ru/20230822/putin-1891571466.html

Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу

Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу - РИА Новости, 22.08.2023

Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу

Регионам и бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшее время, какие технологии будут востребованы и какие мощности нужно наращивать,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:56

2023-08-22T17:56

2023-08-22T17:56

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Регионам и бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшее время, какие технологии будут востребованы и какие мощности нужно наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Субъектам федерации, бизнесу, конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать завтра, послезавтра и так далее, какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать, насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование и так далее, какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить - где потребуется новое жилье в дополнительном объеме", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20230822/monitoring-1891569867.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин