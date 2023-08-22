https://ria.ru/20230822/putin-1891571466.html
Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу
Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу - РИА Новости, 22.08.2023
Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу
Регионам и бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшее время, какие технологии будут востребованы и какие мощности нужно наращивать,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:56
2023-08-22T17:56
2023-08-22T17:56
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Регионам и бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшее время, какие технологии будут востребованы и какие мощности нужно наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Субъектам федерации, бизнесу, конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать завтра, послезавтра и так далее, какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать, насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование и так далее, какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить - где потребуется новое жилье в дополнительном объеме", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20230822/monitoring-1891569867.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что важно знать регионам и бизнесу
Путин: регионам и бизнесу важно знать, какие задачи будет решать государство
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Регионам и бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшее время, какие технологии будут востребованы и какие мощности нужно наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Субъектам федерации, бизнесу, конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать завтра, послезавтра и так далее, какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать, насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование и так далее, какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить - где потребуется новое жилье в дополнительном объеме", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин объяснил, для чего нужен мониторинг по нацпроектам